Bilincsben a 100 milliós hátizsák gazdája – nem cukorkával volt tele a puttony

Egy veszprémi állampolgár értesítette a rendőrséget még január 25-én délután, hogy a helyi kerékpárút közelében, egy bokor alatt elhagyott hátizsákra bukkant, amelyben nagy mennyiségű, droggyanús anyagot talált. Az eset miatt a Veszprémi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt rendelt el nyomozást – írta a Police.hu.

Drogot rejtett az elhagyatott táska, amit egy bokor alatt találtak

Fotó: Police.hu

Öt kiló drogot rejtett a puttony

A hátizsákból különböző tabletták és több mint 5 kiló kábítószergyanús anyagmaradvány került elő. A szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a lefoglalt por többek között kokain- és amfetaminszármazékot tartalmazott.

A nyomozók gyorsan megállapították, hogy az elhagyott csomag egy 54 éves veszprémi férfihoz köthető, akivel szemben korábban is folyt már eljárás kábítószer-kereskedelem és birtoklás miatt.

A férfit december 1-jén, összehangolt akcióban veszprémi otthonában fogták el. Kihallgatása után őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Ellene jelenleg különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt folyik eljárás.

Egyre gyakoribbá válik az a jelenség, hogy kábítószer hatása alatt álló sofőrök okoznak súlyos vagy halálos baleseteket a magyar utakon. A felelőtlen magatartás következményeként sok család életét semmisítik meg azok az ámokfutók, akik tompult figyelemmel ülnek a volán mögé.