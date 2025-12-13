Csirkecombot kértek, drogot kaptak cserébe a dílerpáros vevői

A kunszentmiklósi rendőrök kommandósokkal közösen csaptak le december 10-én hajnalban egy szabadszállási párra, akik hosszabb ideje bűnös tevékenységből finanszírozták a családi kasszát. Az 55 éves férfi és 25 éves élettársa vélhetően számított a rendőrök érkezésére, mert az otthonukban kizárólag a drog terjesztéshez szükséges eszközöket találtak, kábítószert azonban nem. Erre viszont nem is volt szükség, mivel az elfogásukat megelőzően több tucat fogyasztó vallotta, hogy rendszeresen a szabadszállási párostól vásárolta a tiltott szereket – írja a rendőrség közlése alapján a Baon.hu.

Sokak életét teszi tönkre a drog, a dílereknek viszont kényelmes életet biztosít. De csak addig, amíg meg nem dőlnek Fotó: Police.hu

A vevők széles palettáról válogathattak: speedet, marihuánát és kristályt is vehettek a város egyik eldugott utcájában. Ehhez csupán a varázsszót kellett ismerni: „Egy csirkecombot kérek!”, ez a titkos jelszó egy adag kábítószert jelentett tolvajnyelven.

Jól jövedelmezett a drog, szórták is a pénzt

A dílerek a hívatlan látogatóktól biztonsági kamerákkal védték az ingatlanukat, még az udvarba sem mehetett be bárki. A tiltott szert azonban telefonon vagy interneten is meg lehetett rendelni, és azt akár házhoz is szállították. Nem volt ritka, hogy egy-egy vevőjük több tízezer forintot hagyott náluk hetente.

A drogbiznisz szépen hozott a konyhára, az élettársak pedig nem is nagyon leplezték a vagyonosodásukat. Két autót tartottak fenn, és a tanúk szerint két kézzel szórták a pénzt.

A rendőrök a vagyonvisszaszerzés érdekében zárolták egyikőjük bankszámláját, a bűnös pénzből szerzett házat, illetve több értéktárgyat – ékszert, pénzt és autókat – pedig lefoglaltak.

Fiatalkorúaknak is árulták a mérgeket

A párt kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítják, tettük súlyosbítja, hogy tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyeknek is értékesítették a drogokat. A gyanúsítottakat a kunszentmiklósi nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

Amíg Szabadszálláson az élettársak, addig Mátraverebélyen egy 79 éves nagypapa vágott bele a drogárusításba. A nyugdíjas díler a ház körüli munkákért is kábítószerrel fizetett nőismerőseinek, akik mostak, főztek és takarítottak rá.