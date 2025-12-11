Letartóztatták a mátrai aggastyán dílert, akinél drogért végeztek házimunkát a függők

Hírlevél
Kattant a bilincs a mátrai aggastyán díler kezén. A bíróság elrendelte annak a 79 éves mátraverebélyi férfinek a letartóztatását, aki drogot árult és kábítószerért cserébe azt kérte nőismerőseitől, hogy vegyenek részt a ház körüli munkában.
Újabb fejlemények történtek annak a 79 éves mátraverebélyi férfinek az ügyében, aki drog árusításából élt. Mint arról beszámoltunk, a nyugdíjas díler a ház körüli munkákért is kábítószerrel fizetett nőismerőseinek, akik mostak, főztek és takarítottak neki.

A mátrai aggastyán drogdílernek kábítószerért cserébe segítettek a ház körüli munkában a vállalkozó szellemű hölgyek
A mátrai aggastyán drogdílernek kábítószerért cserébe segítettek a ház körüli munkában a vállalkozó szellemű hölgyek
Fotó:  Illusztráció/MI által generált kép

Aggastyán drogdíler

A nyugdíjas férfi híre hamar körbeszaladt a környéken, szinte minden nap akadt néhány önkéntes, aki besegített neki a ház körüli teendőkben és így a vevőköre is bővült. A biznisznek a rendőrség vetett véget november 28-án, amikor az illetőt az otthonában fogták el, előállították és kezdeményezték letartóztatását is.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a nyomozási bíró elrendelte az aggastyán díler letartóztatását, a döntés nem végleges, de addig is a férfi rácsok mögött marad – írta a Nool.hu. A rendőrség szerit a díler a „füst” nevezetű anyaggal szolgálta ki vevőit. Adagonként néhány ezer forintért árulta a szert a korábban már büntetett előéletű férfi.

 

