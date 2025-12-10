Meglepő kínálat az élelmiszerboltban: liszt mellett más fehér port is árultak

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Kábítószerbűnözés Elleni Osztálya 2025. szeptember 2-án több fővárosi helyszínen hajtott végre akciót kábítószer-kereskedelem miatt. A nyomozás feltárta, hogy a hálózatot irányító T. Szilveszter már 2024 februárjában beszervezte D. Károlyt a terjesztésbe. Ennek eredményeként a D. Károly által üzemeltetett óbudai élelmiszerbolt valójában egy drogkereskedelmi tevékenységet leplező vállalkozássá vált – írta a Police.hu.

Drogot rejtett a csemegepult az élelmiszerboltban

Fotó: Police.hu

Droghálózat a kisboltban

Az óbudai üzletben zajló kábítószer-kereskedelembe D. Károly, élettársa (T. Mónika eladó) és H. Attila pénztáros is bekapcsolódott. A dílerek a boltban szolgálták ki a vevőket: drogot kizárólag D. Károlytól lehetett vásárolni, de csak miután az akciót irányító T. Szilveszter erre telefonon vagy személyesen engedélyt adott.

A rendőrségi rajtaütés során több helyszínen – a hűtőpult alatti tárolóban, az italos- és péksüteményes pultokban, valamint a raktárban – többféle kábítószert találtak és foglaltak le. Az üzlet különböző helyiségeiből a bolti készlethez nem tartozó, összesen 2,5 millió forintot is lefoglaltak.

A gyanúsítottakat tetten érték, miközben éppen két vásárlót szolgáltak ki kábítószerrel. Az igazságügyi vegyészszakértő megerősítette, hogy a lefoglalt anyagok között amfetamin, MDMA és kokain volt.

Miközben a BRFK az óbudai élelmiszerbolti droghálózatot számolta fel, az ország egy másik pontján, Tatabányán is rendőri akcióra került sor. Itt is hatalmas mennyiségű kokainfogás történt.