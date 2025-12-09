A feledékeny nagypapa egymillió forintnyi drogot hagyott el a trolibuszon

A 63 éves H. Károlynak 2025. június 25-e alighanem élete egyik legrosszabb napja volt: ekkor hagyta el a táskáját egy budapesti trolibuszon, amiben közel félmillió forint, illetve kábítószergyanús anyagok voltak. A táska fakkjaiban több mint 20 gramm pszilocin, pszilocibintartalmú gomba, 34 simítózáras tasakban összesen 87 gramm marihuána, 17 tasakban kiporciózott amfetamin, 32 és fél MDMA-tabletta, valamint 12 gramm kokain lapult. A BKV-jármű kamerafelvételei szerint egyszerű feledékenység okozta a drogdíler lebukását.

A 63 éves H. Károly másodjára felejtett jelentős mennyiségű drogot a trolibuszon, egy táskába rejtve

Fotó: BKK/Nyirő Simon

Trolin felejtette a drogot

A nyomozók végül a kamerafelvételek alapján sikeresen azonosították a táska tulajdonosát, H. Károlyt, akit december 8-án fogtak el egy erzsébetvárosi lakásban. Az ingatlanban további 300 gramm növényi törmeléket, 19 grammnyi fehér port és fehér, zselés anyagot találták, valamint 3 digitális mérleget. Hamar bebizonyosodott, hogy a férfi nemcsak árulta, hanem fogyasztott is a drogokból: a gyorsteszt amfetamint és kokaint mutatott ki nála.

A X. kerületi nyomozók kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a férfi letartóztatását.

A nyomozás során kiderült, hogy az idős férfi nem először hagyott drogot a trolibuszon: 2024-ben szintén a feledékenysége miatt került a zuglói rendőrök látókörébe, akkor 20 alufólia pakettben hagyott növényi törmeléket egy táskában.

A napokban volt egy másik, hasonlóan furcsa elfogás. Egy Tatabányán élő brit férfi őrjöngeni kezdett a lakásában, ami miatt kihívták a rendőrséget a szomszédok. Az egyenruhások 100 millió forint értékű drogot találtak a külföldi férfinél. Az eset részletei az Origo.hu korábbi cikkében olvashatók.