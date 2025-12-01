Gyerekeknek szórta a mérget egy jászladányi férfi

A Jászberényi Rendőrkapitányság nyomozói november 26-án vettek őrizetbe egy 42 éves, jászladányi férfit, aki a gyanú szerint szeptembertől helyi felnőtteknek és gyerekeknek is árult drogot. A házkutatás során a rendőrség kábítószer-gyanús anyagot, mobiltelefonokat és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. A gyanúsított a rendőröknek elárulta beszállítóját is – írta a Heol.hu.

Fotó: Police.hu

Drogterjesztés helyi lakosoknak és gyerekek

Az ügyben a Jászberényi Rendőrkapitányság a Szolnoki Rendőrkapitánysággal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MEKTO-val és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Agria MEKTA egységével közösen hajtott végre akciót. Ennek során még aznap őrizetbe vették a 37 éves, szintén jászladányi lakost, aki a gyanú szerint a férfi felsőbb szintű kapcsolata volt.

Mindkét férfit kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, és letartóztatásukat indítványozták.

