Horváth László: Aki más gyerekét droggal mérgezi, az nem úszhatja meg a következményeket

Horváth László Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőt, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztost a legújabb rendeletről kérdezte az Origo.hu, amely november 30-én lépett hatályba és amely alapján a rendőrség bezárhatja azokat a szórakozóhelyeket, ahol drogterjesztést és drogfogyasztást tapasztalnak.
Az interjúban szó esik továbbá arról, hogy
- a drogot népszerűsítő balliberális elit tüntetést szervez a szigorúbb kábítószer elleni fellépés ellen szombatra;
- a kábítószer-fogyasztás nem egyéni szabadságjog, hanem olyan tevékenység, amely rombolja a társadalmat;
- a drogot népszerűsítő zenei előadók felelőtlenül járnak el, üzleti érdekeiket előtérbe helyezve;
- a júniusi törvényszigorítás óta 9000 kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárás indult;
- 50 tonnányi drogot, vagy kábítószer-alapanyagot foglaltak le a hatóságok 700 milliárd forint értékben;
- 1,5 milliárd forintnyi vagyont koboztak el a dílerektől;
- a mostani lesz a képviselő kilencedik kampánya, Horváth László egyéni választókerületben indul 2026-ban Heves vármegyében.
Drogok a szórakozóhelyeken
– November 30-án lépett hatályba az új kormányrendelet, amely szerint a rendőrség bezárhatja három hónapra azokat a szórakozóhelyeket, amelyek területén drogfogyasztás vagy drogterjesztés zajlott. Mi volt az a tapasztalat, visszajelzés, amely a jogalkotó részéről indokolta ezt a rendeletet?
– Messzebbről kezdeném: a kábítószer elleni küzdelemnek a központi fogalma a biztonság. Ahol megjelenik a drog, ott ez az első, amit felszámol: szétrombolja az egyén, a család, a közösség biztonságát. Éppen ezért társadalmi érdek, hogy a fiatalok olyan szórakozóhelyekre járhassanak, ahol biztonságban vannak. A kábítószer mindenhol a szervezett bűnözés kezében van, emiatt szükséges a zéró tolerancia: a szervezett bűnözést nem visszaszorítani, hanem felszámolni akarjuk.
A rendelet azt az eszközt adta a rendőrség kezébe, hogy ha egy felderítés, nyomozás egy szórakozóhelyre vezet, akkor gyorsan tudjon cselekedni és elejét vegye az ismételt bűnelkövetésnek. Emiatt a szórakozóhelyek érdeke is lett, hogy biztonságossá tudják tenni a működésüket. Így el tudják mondani: aki ide betér, az biztonságban van, nem fognak drogot keverni az italába és nem jelennek meg szervezett bűnözői csoportok, ami más típusú bűncselekményeket is magával hoz. Nézzük meg november utolsó hétvégéjét, ahol egy haláleset is történt. Az üzletek, szórakozóhelyek tulajdonosainak, üzemeltetőinek ugyanaz az érdeke, mint nekünk, hogy biztonságban legyenek ott a fiatalok. A társadalom egészséges elvárása, hogy a vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek is tegyenek meg mindent azért, hogy ott esze ágába se legyen senkinek drogot árulni.
Aki más gyerekét droggal mérgezi, megöli, az nem maradhat következmények nélkül.
– Egy jogszabály kapcsán mindig érdekes, hogyan lehet a határeset-szituációkban értelmezni. Tegyük fel, valakit elkapnak egy szórakozóhelyen, igazoltatják a rendőrök, bebizonyosodik, hogy drogot fogyasztott, de nincs nála a szer, így nem tudni, hol került a szervezetébe. Ilyenkor számíthat arra a szórakozóhely, hogy bezáratja a hatóság?
– Ez a rendőrség megítélési körébe tartozik és számukra az az elsődleges, hogy felszámolják a bűnszervezeteket, amelyek a kábítószer terjesztésével foglalkoznak. Úgy vélem, a hatóságok ilyen esetben azt mérlegelik: a bezárás közelebb visz-e a bűnszervezet felszámolásához, vagy sem? A liberális oldal riogatásának tartom az olyan véleményeket, hogy egy szál füves cigi miatt bezárnak szórakozóhelyeket és börtönbe kerülnek a fogyasztók. Mutasson nekem egyetlen egy embert, aki csak ezért börtönbe került az elmúlt másfél évtizedben.
– Most kapásból biztosan nem tudok ilyet mondani. De úgy tűnik, hogy a liberális oldal is hallatja a hangját, ugyanis demonstrációt tartanak decemberben.
– Ezt a – drogpromóter – Drogriporter szervezi, akik azt a hamis látszatot keltik, hogy a kábítószer-fogyasztás pusztán az egyén döntési joga, aki azt tesz a testével, amit akar. Szerintem ez egy súlyos átverés. Ugyanis a kábítószerfogyasztás – egyébként nem létező – jogánál fontosabb a gyermekek és a közösség joga a biztonsághoz. A drog nem magánügy, a drog bűncselekményekhez, betegségekhez, halálos balesetekhez, akár mások halálához vezet, képes tönkre tenni a család, egy lakóközösség, a települések életét.
Divat lett a kábítószer?
– Ráadásul, aki már súlyos függőséggel küzd, arra nehéz azt mondani, hogy szabad akaratából fogyaszt kábítószert.
– A drog azért is egy aljas szer, mert ebbe a világba csoportosan, könnyen, bulizva lehet belépni. A kilépés viszont kínkeserves. Ezt valahogy sosem hangsúlyozzák eléggé: a kábítószer-fogyasztó nem kitűnni fog a többiek közül, hanem eltűnni. Ráadásul azt láthatjuk, hogy a médiában sokan divatot teremtenek a kábítószer köré marketing-eszközökkel.
– Különösen igaznak tűnik ez az online térben, a közösségi média és a videómegosztók felületein.
– Nagyon fontos azt látni, hogy ma az online térben berendezkedett a kábítószeripar: itt megy végbe a „termékek” népszerűsítése és a kereskedés a dark web és a kriptovaluták segítségével. A rendőrség a minap kapcsolt le egy bandát, akik több mint 10 ezer adagnyi drogot juttattak el a fogyasztókhoz ilyen módon.
Attól tartok, nagyon sok szülő nem tudja, az ő gyermekét naponta hányszor érik el hasonló tartalmakkal.
Ennél is rosszabb, hogy számos zenei előadó megpróbál divatot kreálni a drogozásból. Ezzel megteremtik a keresletet, kibővítik a piacot.
– A baloldal a kábítószert népszerűsítő előadók esetében is inkább a művészi szabadságról szeret beszélni, a felelősségről nem nagyon.
– Az online térben akkora túlerővel állunk szemben, hogy ott a prevenció eszközei – beszélgetések osztályfőnöki órákon, civil szervezetek, egyházi és állami szociális segítők bevonása – nem elégségesek. Nézze, a tehetséges zenészek esetében szerintem a tehetség kötelez, ott nagy az egyéni felelősség. Aki jó zenét csinál, annak százezrek hallgatnak a hangjára. Aki ezt a helyzetét arra használja, hogy üzleti érdekből elfogadottá, divatossá tegye a kábítószert a fiatalok, a gyerekek körében, az nem kis társadalmi kárt okoz.
Tucatjával buknak le a dílerek
– Júniusban is életbe lépett egy nagyobb módosítás a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetén: ezt követően - a büntetési tételeket illetően - a fogyasztók is hasonló megítélés alá estek, mint a terjesztők. Továbbá az elkövetők akkor tudják az elterelést választani, ha a díler nevét elárulják a hatóságoknak. Eltelt lassan 5-6 hónap, mióta bevezették ezt az új szabályozást. Mit tapasztaltak ezzel kapcsolatban, több díler bukott le emiatt?
– Annyiban pontosítanék, hogy a jogszabály lényege: akkor kaphat valaki mentességet a büntetés alól, és akkor tudja az elterelés intézményét használni, ha érdemben segíti a rendőrség munkáját. Ez akkor is fontos, ha mondjuk az illető nem tudja a díler nevét, de elmondja, hol vette át a drogot és személyleírást, illetve más információkat is nyújt a hatóságok számára.
– Mit mutatnak a számok, eredményes ez a taktika?
– Ez a rendelkezés hatékonyan segíti a rendőrség munkáját és az elterelés intézményét is megerősítette. Az lenne fontos, hogy az elterelés ne csak valamiféle menekülés legyen a szigorúbb büntetés elől, hanem az illető tényleg eljusson odáig, hogy fel akar hagyni ezzel az életmóddal a maga és a környezete épsége miatt.
– További új rendelkezés volt a bűnmegelőzési célú bűnügyi felügyelet bevezetése. Elmondaná, hogy mi az intézkedés lényege?
– Ez is egy prevenció: aki a veszélyzónában van, azt figyelemmel kell követni. Rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen és ellenőrzik, fogyasztott-e drogot. Mindez szolgálja a közösség és a büntetőeljárás alatt álló személy érdekeit is. Az elmúlt időszakban több olyan gyilkosság is történt, amely megrázta az egész országot…
– … a miskei gyerekgyilkosság...
– A miskei esetnél és a fonói kettős gyilkosságnál is az volt a szomorú tanulság, hogy érdemes szemmel tartani az elkövetőket. Mindez ráadásul nemcsak a hatóság felelőssége: a miskei tragédia után megmozdult a helyi közösség és azt üzenték, hogy kiközösítik a kábítószert terjesztőket.
Egy kicsit elkanyarodtam a témától.
A júniusi módosításnak az volt a legfontosabb célja, hogy a rendőrség ne legyen lépéshátrányban a kábítószer-előállítókhoz képest.
A régi szabályozásban ugyanis csak az számított drognak, ami szerepelt a tiltólistákon. Illetve az új pszichoaktív anyaggal való kereskedés csak szabálysértésnek számított. Mondhatni, talpra állítottuk a szabályozást a feje tetejéről és azt mondtuk: ami kábítószerként működik, az kábítószer. Nemcsak a kémiai összetétel számít, hanem a szándék is.
– További érdekes eleme volt a szabályozásnak, hogy behozták az elkobzás, vagyonelvonás intézményét: ha egy ingatlan vagy jármű kapcsolatba hozható a terjesztéssel, előállítással, akkor azt a hatóságok lefoglalhatták. Hány ingatlant, gépjárművet érintett ez az intézkedés június óta?
– Az eddig lefolytatott eljárásokban több mint másfél milliárd forintnyi vagyonelvonás történt. A Delta-akció kezdete óta közel 9000 eljárás indult droggal kapcsolatos bűncselekmények miatt. Ha ide számítjuk a március előtt indult, de azóta célba ért akciókat, akkor a lefoglalt kábítószer és kábítószer-alapanyag mennyisége meghaladta az 50 tonnát. Ami azt is jelenti, hogy sok millió adagnyi drog nem jutott el a felhasználókhoz. Ennek a drognak a feketepiaci értéke 700 milliárd forint.
– Döbbenetes szám.
– Ez az elmúlt pár hónapnak az eredménye.
– Korábban lehetett olyan ázsiai bűnbandákról hallani, akik vidéken családi házakat, tanyákat béreltek ki és ott termesztették nagy tételben a marihuánát. Mi történik akkor, ha a bérlő a tulajdonos tudta nélkül használja az ingatlant drog előállítására? Vagy mondjuk egy kölcsön kért autóból árul és a jármű tulajdonosa nem tud erről?
– A kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyon elkobzásra kerül, függetlenül attól, hogy kinek a nevén van. Ezért a tulajdonosoknak érdemes átgondolniuk, kinek és hogyan adják át, vagy adják bérbe a tulajdonukat. A szabályozásra azért van szükség, mert ha a díler szabadul a börtönből és ugyanaz az infrastruktúra várja, vagyis minden adott az újbóli terjesztéshez, előállításhoz, akkor erre jellemzően sor is kerül.
– Általánosságban hogyan látja a droghelyzetet: milyen állapotokkal szembesült, mielőtt kinevezték kormánybiztosnak és hol tartanak ma?
– A helyzet súlyos, de nem reménytelen. Európai kitekintésben azt tudjuk mondani, hogy Magyarország még meg tudja állítani a kábítószeripart, de számos nyugati országban a fertőzöttség már olyan mértékű, hogy azt már csak kezelni lehet – visszafordítani nem. Olyan ez, mint a migráció. Egy ponton túl nincs visszaút. Ráadásul mostanra jól kimutatható a migráció és a drogbiznisz közötti összefüggés: a reményvesztett, integrálatlan, nincstelen tömegek a legkönnyebbnek vélt pénzszerzés felé fordulnak és a fogyasztók is közülük kerülnek ki nagy számban. Mostanra az is kiderült, hogy a megengedő drogpolitika több bajt okoz, mint amennyit megold, így ebben a közeljövőben eljöhet az ideje egy hátraarcnak.
– Visszatérő kritika a baloldal részéről, hogy a szigorú hatósági fellépés mellett nem fordítanak elég energiát a függők rehabilitációjára és a társadalomba való reintegrációjukra. Hogyan látja ezt a kérdést?
– Ezen a területen is keressük az újszerű megoldásokat. De az tény, hogy egyszerre kell dolgozni a kábítószer fizikai elérhetőségének a drasztikus visszavágásán, a prevención és a rehabilitáción. Amit eddig véghez vittünk, az mindegyik területen előrelépést jelent. Ami a megelőzést illeti: számos civil és szakmai szervezet visszatérhetett az iskolákba már ebben a tanévben. Folyamatos a jelentkezésük és az elbírálásuk. Emellett sok szakmai és társadalmi szereplővel próbálunk kialakítani közös, koordinált munkát, szövetséget a rehabilitáció területén is, és rengeteg civil, szakmai és egyházi szereplőt meg tudnék nevezni, akikkel együttműködünk. Az eltelt háromnegyed évben győzelmi jelentés nincs ezen a területen, de amit el lehetett végezni, azt megtettük.
Kemény kampány várható
– Röviden kitérnék a kampányra és a 2026-os választásokra is, hiszen egyéni képviselőként fog indulni Heves vármegyében. Ha a különböző politikai elemzők véleményét nézzük, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy kevés dologban értenek egyet valamennyien, talán egyet kivéve: ez a választási küzdelem szorosabb, kiélezettebb lesz, mint az elmúlt másfél évtizedben bármelyik. Milyen érzésekkel vág bele a kampányba?
– 1990-ben vívtam az első választási küzdelmemet, ez most a hetedik ciklusom, és ez lesz a kilencedik kampányom. Ami közös ezekben, hogy mindegyik feszültséggel teli volt és mindegyik különbözött az előzőektől. Most ismét nagyon más a politika légköre, mint korábban.
– Mi a leginkább szembetűnő változás?
– 1990-ben mindenki azt kérdezte, hogy mi a program? Mit fogunk kezdeni az országgal? Ha erről egy jelölt nem tudott beszélni két órát valamelyik helyszínen, akkor jobban tette, ha el sem ment. Innen jutottunk el oda, hogy szinte minden az online térben zajlik és a mérések szerint 1 másodperc van arra, hogy valakinek megragadjuk a figyelmét.
– Úgy látszik, a Tisza Párt és Magyar Péter pont erre építi a kampányát: a sekélyes, túlzó, grandiózus állítások minél többszöri hangoztatására.
– Magyar Péter egy kétszínű, hazudozó alak, akinek Brüsszel fütyül és ugyanaz a baloldal áll mögötte, amivel midig is szembenéztünk. Amerre jár, csak a gyűlölködést kelti. Az is kiderült mit akarnak valójában: brutális adóemeléseket és megszorítást a lakosságnak, a vállalkozásoknak.
Én a feladatomra figyelek, és a következő generációknak pedig nagyon nehéz kérdéseket kell majd megoldaniuk világszinten.
Ezért is sorskérdés, hogy a fiatalokat megóvjuk a kábítószerektől.
– A kormány intézkedéseiről, elképzeléseiről sokat lehet hallani mostanában. Ezeken felül mi az, amivel meg tudja szólítani a választókerületében élőket?
– A választók bizalmából már régóta koptatom a hevesi utakat képviselőként és tapasztalom, hogy vannak olyan utak, amelyek minősége kifogásolható. Ezt mindenképpen meg szeretném oldani. 2010 előtt a legnagyobb gond a munkanélküliség volt Észak-Hevesben. Egyes településeken 20 százalékot is meghaladta az állástalanok aránya. Ezt a problémát azóta sikerült felszámolnunk, ez nem elvitatható teljesítmény. Segítjük a családok megerősítését, a fiatalok pályakezdését, a vállalkozásokat, a nyugdíjasokat, és a vidék megerősítéséért is sokat tettünk. 2010 előtt volt olyan vezető politikus, aki azt mondta, hogy a falu az egy idejétmúlt településforma.
– Gondolom SZDSZ-es lehetett…
– Az volt. Mostanra mindenki megnézheti, hogy a vidéken élők helyzete, a kistelepülések helyzete hogyan alakult. Szerintem emiatt nyugodtan kérhetjük az itt élők bizalmát a folytatáshoz. Az is látszik, hogy óriási veszélyek jelennének meg a láthatáron, ha nem Orbán Viktor alakítaná meg a következő kormányt, hanem egy brüsszeli bábkormány, amely háborúba rángatná az országot, betelepítené a migránsokat és megszorításokkal tenné tönkre a magyarokat.