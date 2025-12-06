Horváth László: Aki más gyerekét droggal mérgezi, az nem úszhatja meg a következményeket

Horváth László Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőt, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztost a legújabb rendeletről kérdezte az Origo.hu, amely november 30-én lépett hatályba és amely alapján a rendőrség bezárhatja azokat a szórakozóhelyeket, ahol drogterjesztést és drogfogyasztást tapasztalnak.

Horváth László kormánybiztos szerint óriási társadalmi felelőssége van a drogot népszerűsítő zenei előadóknak

Fotó: Mirkó István / MI

Az interjúban szó esik továbbá arról, hogy

a drogot népszerűsítő balliberális elit tüntetést szervez a szigorúbb kábítószer elleni fellépés ellen szombatra;

a kábítószer-fogyasztás nem egyéni szabadságjog, hanem olyan tevékenység, amely rombolja a társadalmat;

a drogot népszerűsítő zenei előadók felelőtlenül járnak el, üzleti érdekeiket előtérbe helyezve;

a júniusi törvényszigorítás óta 9000 kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárás indult;

50 tonnányi drogot, vagy kábítószer-alapanyagot foglaltak le a hatóságok 700 milliárd forint értékben;

1,5 milliárd forintnyi vagyont koboztak el a dílerektől;

a mostani lesz a képviselő kilencedik kampánya, Horváth László egyéni választókerületben indul 2026-ban Heves vármegyében.

Drogok a szórakozóhelyeken

– November 30-án lépett hatályba az új kormányrendelet, amely szerint a rendőrség bezárhatja három hónapra azokat a szórakozóhelyeket, amelyek területén drogfogyasztás vagy drogterjesztés zajlott. Mi volt az a tapasztalat, visszajelzés, amely a jogalkotó részéről indokolta ezt a rendeletet?

– Messzebbről kezdeném: a kábítószer elleni küzdelemnek a központi fogalma a biztonság. Ahol megjelenik a drog, ott ez az első, amit felszámol: szétrombolja az egyén, a család, a közösség biztonságát. Éppen ezért társadalmi érdek, hogy a fiatalok olyan szórakozóhelyekre járhassanak, ahol biztonságban vannak. A kábítószer mindenhol a szervezett bűnözés kezében van, emiatt szükséges a zéró tolerancia: a szervezett bűnözést nem visszaszorítani, hanem felszámolni akarjuk.

Horváth László szerint a kormány drogpolitikájának alapja a biztonság megteremtése

Fotó: Mirkó István / MI

A rendelet azt az eszközt adta a rendőrség kezébe, hogy ha egy felderítés, nyomozás egy szórakozóhelyre vezet, akkor gyorsan tudjon cselekedni és elejét vegye az ismételt bűnelkövetésnek. Emiatt a szórakozóhelyek érdeke is lett, hogy biztonságossá tudják tenni a működésüket. Így el tudják mondani: aki ide betér, az biztonságban van, nem fognak drogot keverni az italába és nem jelennek meg szervezett bűnözői csoportok, ami más típusú bűncselekményeket is magával hoz. Nézzük meg november utolsó hétvégéjét, ahol egy haláleset is történt. Az üzletek, szórakozóhelyek tulajdonosainak, üzemeltetőinek ugyanaz az érdeke, mint nekünk, hogy biztonságban legyenek ott a fiatalok. A társadalom egészséges elvárása, hogy a vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek is tegyenek meg mindent azért, hogy ott esze ágába se legyen senkinek drogot árulni.

Aki más gyerekét droggal mérgezi, megöli, az nem maradhat következmények nélkül.

– Egy jogszabály kapcsán mindig érdekes, hogyan lehet a határeset-szituációkban értelmezni. Tegyük fel, valakit elkapnak egy szórakozóhelyen, igazoltatják a rendőrök, bebizonyosodik, hogy drogot fogyasztott, de nincs nála a szer, így nem tudni, hol került a szervezetébe. Ilyenkor számíthat arra a szórakozóhely, hogy bezáratja a hatóság?