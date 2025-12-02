Ennyi idősen más rejtvényt fejt, ő üzletet épített – elkapták a Mátra legidősebb vállalkozóját

Sok mindent hallottunk már, de nyugdíjas drogdílerről még tényleg nem: Mátraverebélyben fogtak el egy 79 éves férfit, aki kábítószerrel üzletelt, és a házimunkát végző segítőinek is drog formájában fizetett. Úgy tűnik, a nyugdíj-kiegészítés ötlete nála kissé túl extrémre sikerült, végül azonban a „nyögdíj” lett a vége – írta az MTI.

Droggal fizetett a mosásért – a rendőrség gyorsan leállította az innovatív üzletet

Fotó: Illusztráció/MI által generált kép

Drogokkal fizetett a nyugdíjas díler

A férfi tavaly napi szinten adott el drogot helyi ismerőseinek, miközben a saját háza körüli munkáért – főzésért, takarításért, mosásért – is tiltott szerekkel fizetett nőismerőinek. A rendőrség korábban többször is intézkedett a férfi vásárlóival szemben, akiknél kábítószert találtak. A nyugdíjas dílert november 28-án, lakásán fogták el a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai, a nyomozás során tanúvallomások és szakértői vélemények is alátámasztották a gyanút. Kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását.

Úgy tűnik, a férfi „üzleti modellje” nemcsak törvényellenes, de végül a nyugdíjas éveknek is gyorsan véget vetett.

