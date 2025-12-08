Nem tudott leszokni a drogról a 62 éves férfi, ezért otthonában termesztette

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság rendőrei aligha számítottak a különleges melegházra, amikor beléptek bejelentés alapján a férfi otthonába. A férfi ugyanis nem paradicsomot nevelgetett, hanem marihuánát, saját elmondása szerint függősége és a drog elhagyása érdekében – írta a Bors.

A drog a gyanúsított elmondása szerint mind saját fogyasztásra állt elő

Fotó: Police.hu

Ausztriából származott a drog

A nyomozók december 4-én tartottak házkutatást, ahol több, mint 200 gramm cannabis virágzatot és 300 grammnyi szárat és ágat, illetve komplett termelőfelszerelést találtak.

A férfi a kihallgatáson elmondta, hogy dolgozik a drog leszokásán, de egyelőre nem sikerült neki. Ausztriából szerzett magokkal indította be saját házi termesztését, állítása szerint saját használatra.

A rendőrség azonban ezt nem hiszi el és egyelőre kábítószer birtoklásának bűntettével gyanúsítják, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a termésből vásároltak e mások.

A múlt héten is volt egy nagy fogásuk a rendőröknek, akkor éppen egy teli zsákot foglaltak le, amiben 100 millió forint értékű kábítószer lapult.