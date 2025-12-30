Sporttáskában repült a drog – így próbált meglépni a fővárosi dílerpár

Nem mindennapi módszerrel próbálta menteni a menthetőt egy fővárosi házaspár, amikor a rendőrök rajtaütöttek drogbizniszükön. December 18-án este ugyanis egy páros egy XIII. kerületi lakásban pánikszerűen megszabadult a bizonyítékoktól, és egy sporttáskát dobtak ki az ablakon, benne több kiló droggal – írta a Ripost.

Az ablakon repült ki a drog

Fotó: Shutterstock

A rendőrség információi szerint a házaspár hónapok óta aktívan kereskedett droggal Budapesten, főként kristállyal látták el a vásárlóikat. A nyomozók adatgyűjtése után több rendőri egység összehangolt akcióban csapott le rájuk, még az ünnepek előtt.

A drog nem mindennapi módon landolt az utcán

Amikor a rendőrök megjelentek, a dílerpár gyors döntést hozott és a droggal megpakolt sporttáska az ablakon keresztül landolt a társasház kiskertjében. A manőver azonban nem volt túl sikeres, a rendőrök ugyanis azonnal megtalálták és lefoglalták a csomagot.

A táskában több mint hét kilogramm droggyanús, kristályos anyag lapult, de a lakás átvizsgálásakor sem maradtak meglepetések nélkül az egyenruhások. Előkerült további kristály, növényi törmelék, fehér por, valamint több mint másfél millió forint készpénz, különböző valuták, aranytárgyak és mobiltelefonok is.

A szakértői vizsgálatok szerint a lefoglalt anyag N-etil-norpentedront tartalmazott, vagyis a köznyelvben ismert kristály drogról van szó. A teljes fogás feketepiaci értéke elérheti a 110 millió forintot, ami jól mutatja, milyen volumenű üzletet futtathatott a pár.

Az is kiderült, hogy a férfi nemcsak a drog miatt volt a hatóságok látókörében, ugyanis ellene korábban elfogatóparancsot adtak ki, mivel az eltiltás ellenére is volán mögé ült.

A rendőrök mindkét gyanúsítottat előállították, majd kábítószer-kereskedelem miatt kihallgatták és őrizetbe vették őket. A hatóságok kezdeményezték letartóztatásukat.

