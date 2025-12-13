Bekattant és túszul ejtett két embert, miután eltűnt az elektromos cigarettája

Tatabányán egy súlyos bűncselekmény történt, amikor egy drogügylet erőszakba torkollott. A Tatabányai Járásbíróság 2026. február 12-ig elrendelte annak a férfi letartóztatását, aki ellen felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás – írta a Kemma.hu. A vita egy elektromos cigaretta miatt pattant ki.

Késsel támadt ismerőseire a drogos férfi

Fotó: Unsplash / Unsplash

Drogalkuból erőszak lett

Az eset 2025. december 10-én este történt, amikor két ismerős érkezett a gyanúsított lakására kábítószert vásárolni. Miután a drogot elfogyasztották, a házigazda az eltűnt elektromos cigarettáját kezdte keresni, és innentől a helyzet erőszakossá vált. A férfi egy 18 centis késsel fenyegette a nőismerősét, vetkőzésre kényszerítette őt és társát, majd bezárta az ajtót, a kulcsot pedig eltette. A sértettektől tízezer forintot és két mobiltelefont vett el.

A rendőrséget végül a nő értesítette, amikor a férfi italért küldte le őt a boltba, ekkor sikerült elmenekülnie a lakásból.

A nyomozás során a hatóságok 8,8 gramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le, a gyanúsított drogtesztje THC-t és amfetamint mutatott ki, a vizsgálat pedig tovább folyik.

