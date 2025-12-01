Saját testvérét is bántotta egy drogos férfi

Márk és Béci mindig ketten voltak a világ ellen. A nagyszüleik nevelték fel őket, a szülők jóformán csak papíron léteztek. A két fiú között szoros testvéri kötelék volt – vagy legalábbis annak indult. Aztán Béci felnőtt, és valami végleg félrebillent. Márk a Borsnak adott interjúban mesélt bátyja drogfüggőségéről és arról, hogyan csúszik egyre lejjebb a lejtőn.

Béci a drogfüggőség miatt teljesen elvesztette életét, Márk pedig tehetetlenül nézi, ahogy testvére a lejtőn csúszik

A drog szerepe egy széthulló családi rendszerben

Az életük akkor fordult csak fel igazán, amikor Béci 18 éves lett. Az addig gondoskodó jó testvér teljesen kifordult önmagából.

Akkor még mindkét nagyszülőnk élt, igazi boldog gyerekkorunk volt velük, sajnos azóta mindketten meghaltak. Anyám és apám már régen elváltak, apám egy faluban élt szintén itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, vele nem is tartottuk a kapcsolatot, de már ő sem él. Anyám nem volt igazán jó anya soha, valahogy így alakult ki, hogy a tatám és a mamám házába kerültünk és ott is maradtunk a testvéremmel. Anyánk nem volt alkalmas arra, hogy neveljen minket. Azt is én vettem észre, hogy Béci kábítószerezni kezdett

– kezdett mesélni Márk hét évvel ezelőtti életükről.

Ellopott mindent, ami mozdítható

Akkor már dolgozott, férj volt, apa volt – legalább papíron minden rendben ment. A család utólag látta meg, hogy ez csak a felszín. Akkor kezdett a család gyanakodni, amikor egyre többet aludt a nagyszülői házban Béci, mert a felesége nem bírta az életvitelét. Hamar el is váltak. Béci 22 évesen elvált emberként és egy kislány édesapjaként újból hazaköltözött, akkor az anyja adott neki helyet.

A közös élet még esélyt sem kapott. Soha nem éltek egy fedél alatt, nem volt valódi kapcsolat, így gyorsan alakult ki köztük konfliktus. Az anya képtelen volt kezelni a fia függőségét. Béci újraházasodott, majd újra el is vált. Ugyanabból az egyszerű okból: az új feleség sem tolerálta ezt az életformát.

A lány otthagyta őt, Béci akkor indult el igazán a lejtőn. Többször hívott már a rendőr barátom, ő mesél Bécikéről. Próbáltam számtalanszor segíteni neki, de egyszerűen már nem tudok. Ellopott mindent a kertemből, biciklit, láncfűrészt szóval mindent, ami mozdítható. Sosem jelentettem fel, de most már bekameráztam a házat"

– vallotta be Márk.