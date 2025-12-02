Nem csak zenét lehetett kérni a szegedi lemezlovasoktól

A vádirat szerint a vádlottak közül két férfi 2024 nyarától 2025 tavaszáig rendszeresen értékesített speedet és ecstasy-t több fogyasztónak egy népszerű szegedi szórakozóhelyen, ahol DJ-ként dolgoztak. A drogdílerek egymásnak is adtak el a kábítószerből, melyből gyakorta fogyasztottak is. A különféle fajtájú drogok együttes mennyisége meghaladta a jelentős mennyiséget. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a vádlottakkal szemben kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat – tájékoztat az Ügyészség.hu.

Árulta és fogyasztotta is a cuccot a két szegedi drogdíler DJ

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Az eljárás során a rendőrök számos tanút hallgattak ki, és több bizonyítékot – mérleget, simítózáras tasakokat és növényi maradványokat – is lefoglaltak. A nyomozók hét fogyasztót is beazonosítottak, akik a legtöbbször –nem túl megfontoltan – átutalással fizettek a dílereknek.

Börtön vár a drogdíler DJ-kre

A főügyészség vádiratában – beismerés és tárgyalásról történő lemondás esetére – 1 év és 11 év közötti szabadságvesztés büntetések, valamint pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Az akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények miatt indult ügyben a Szegedi Törvényszék fog dönteni.

Novemberben a bíróság kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt rendelte el két férfi letartóztatását Szegeden. A dílerek zenei fesztiválokon értékesítettek drogot egy ismert hazai zenész, vélhetően ByeAlex zenekara tagjainak.

