Rekord drogfogás Szolnokon: mázsaszámra állt a sporttáskákban a kábítószer

Hétfő reggel sajtótájékoztatón számolt be a rendőrség a Delta Program keretében zajló akció eredményeiről. Jeney Áron dandártábornok, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója és Rádi Norbert dandártábornok, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője ismertette a részleteket: a nyomozóknak rekordmennyiségű, 320 kilogramm kristály nevű drogot sikerült lefoglalniuk – számolt be róla a Borsonline.hu.

A rendőrök által lefoglalt drog 320 kilogrammot nyomott, sporttáskákba csomagolva

Nyáron kezdődött a drogbiznisz felszámolása

A kezdőpont egy nyári tettenérés volt, amikor a rendőrök egy 55 éves szolnoki férfit kaptak rajta, amint a Tisza parton próbált drogot elrejteni. Innen jutottak el a város egyik garázsához, ahol K. László a szert tárolta és szétosztotta. A nyomozók 22 sporttáskába csomagolt, 320 kilógrammnyi kristályt találtak, mindegyik vákuumcsomagolásban. A férfit jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelemmel gyanúsítják.

A nyomozás kibővült, ugyanis a KR Nni Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal is beszállt, hogy feltérképezzék a hálózat további tagjait.

Kiderült, hogy a drog Hollandiából érkezett, amit a csomagkézbesítőként dolgozó 30 éves K. János vett át és szállított hetente 2–3 alkalommal, 10–12 kilogrammos csomagokban Szolnokra. A futár minden kilóért 50 ezer forintot kapott.

K. Zoltán tárolta, csomagolta a drogot, és különböző helyszínekre szállította, ahol az ügyfelek anélkül vehették át a szert, hogy személyesen találkoztak volna a dílerekkel. A bandát a 30 éves M. Dominik irányította, ő szerezte be az illegális anyagot külföldről és koordinálta a szállításokat.

December 8-án hajnalban a rendőrök lecsaptak a teljes csapatra. Őrizetbe vették M. Dominikot, K. Jánost és testvérét, valamint egy fogyasztót.