Egy drogos ámokfutása: megöléssel fenyegette a szüleit

Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség az ellen az alávaló fiatalember ellen, aki pénzért zsarolta a szüleit, de a munkához nem fűlött a foga – írta meg a Kisalfold.hu. A fiatal drogos állandó jelleggel járt a szülei nyakára, többször bántalmazta is őket, sőt, a megölésükkel is fenyegetőzött.

Drogos verte meg életveszélyesen az édesapját, kellett a pénz a kábítószerre

Fotó: Illusztráció (cottonbro studio/pexels)

A drogos brutálisan verte össze az apját

A fiatalember nem akart dolgozni, ezért folyamatosan rosszabbodott a viszonya az édesapjával. A szülei próbálták őt anyagilag támogatni, azonban a férfinak a drog miatt egyre több pénzre volt szüksége. Az elvonási tünetei során több alkalommal is bántalmazta és fenyegette a szüleit.

Végül 2024. november 13-án durván rátámadt az édesapjára, akit ököllel többször is megütött. Amikor az apa a verés során a földre került, a fia összerugdosta. Az édesapa többek között a mellkasán is megsérült, életveszélyes állapotban látták el őt az orvosok.

A főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmény elkövetése miatt vádolta meg a letartóztatásban lévő férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Törvényszék vele szemben börtönbüntetést szabjon ki, továbbá tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától

– közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál.

Egyre gyakrabban hallani a kábítószer hatása alatt álló személyek őrjöngéseiről. Szombaton egy bódult állapotban lévő fiatal rettegésben tartotta a lakótelepen élőket, a rendőröket kellett rá kihívni. Az őrjöngés során a fiatal férfi megverte a barátnőjét, majd rátámadt a járókelőkre is, akik egy üzletbe menekültek előle. A vérlázító botrány részleteiről az Origo is írt, amit ide kattintva tud elolvasni.