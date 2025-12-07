Bódult állapotban vizelte le az üzletajtót, tört-zúzott és a frászt is ráhozta a lakókra

Újabb drogos őrjöngésről számolt be a Bama.hu, amikor a baranyai hírportál egy fiatal férfi önkívületben elkövetett botrányáról tudósított. Megverte barátnőjét, majd rátámadt a járókelőkre is, akik egy üzletbe menekültek előle.

Lakótelepen őrjöngött a drogos

Fotó: Illusztráció (cottonbro studio/pexels)

Drogos balhézott a lakótelepen

Szombat délután hangos ordibálásra kapták fel a fejüket a pécsi lakótelepen élők, amikor egy fiatal drogos hozta a frászt a lakókra a botrányos viselkedésével. A húsz év körüli férfi a barátnőjével trágár módon ordítozott, kirohant az épületből, majd a járókelők ellen fordult. Egy helyi vállalkozó számolt be az ámokfutás részleteiről.

Elmondása szerint a bódult állapotban lévő férfi magából kikelve ordibált a párjával, majd kirohant a lépcsőházból, és az utcán tartózkodókra támadt. A vállalkozó az ügyfelével együtt egy közeli üzletbe menekült előle. A támadójuk utánuk rohant, őrjöngve rugdosta az üzlethelyiség ajtaját, és azzal fenyegetőzött, hogy megöl mindenkit, aki az üzletben tartózkodik.

A bent lévők értesítették a rendőrséget, akik 20 perc múlva meg is jelentek a helyszínen. A térfigyelő kamerák is megörökítették, ahogy az agyament agresszor levizelte a bolt ajtaját, majd felkapott egy elektromos rollert, és fenyegetőzve a kirakatot akarta vele betörni. Végül a rollert földhöz vágta, ami ripityára tört.

A férfi valahogy bejutott az üzlethelyiségbe, és a bent tartózkodók csak együttes erővel tudták őt onnan kiszorítani. Ezek után a férfi a barátnőjéhez rohant.

Hallottuk, ahogy a lány sikít és könyörög. Olyan mondatok hangzottak el, amit ember nem akar hallani. Kis idő múlva a lány leszakadt ruhában rohant ki az erkélyre, a férfi pedig utána

– számolt be a vállalkozó.

Az ott lakók beszámolói szerint a drogos férfinak nem ez volt az első balhéja, folyamatosan terrorizálta a helyieket. Végül a helyszínre érkező rendőröknek sikerült az őrjöngőt leszerelni, akit bilincsbe verve szállítottak kórházba, majd onnan valószínűleg a pszichiátriára.

A vállalkozót mind emellett komoly lelki trauma is érte, ezek mellett anyagi kár is sújtotta.

Hatvanezer forint bevételkiesésem lett azon a napon, de ez a legkevesebb. Azóta a gyerekemet is féltem. Az ember nem ezért dolgozik, hogy a saját városában rettegjen

– nyilatkozta megtörten.