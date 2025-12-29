Nem volt elég három: negyedszer is bedrogozva kapták el

A vádirat szerint a férfi 2023 júniusa és októbere között több alkalommal megszegte a jogerős tiltást. A drogos sofőr négyszer is volán mögé ült Győrben, és mindannyiszor kábítószertől bódult állapotban vezette a járművet – írja a Bors.

Indítványozták a visszaeső drogos börtönbüntetését

Fotó: Illusztráció/AFP

Visszaeső drogos sofőr a célkeresztben

A rendőrök mind a négy alkalommal igazoltatták, és minden esetben kábítószert találtak nála. A hatósági intézkedések ellenére nem hagyott fel a jogsértő magatartással,

újra és újra veszélyeztetve a közlekedés többi résztvevőjét.

Az ügyészség kábítószer-birtoklás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg a férfit. A vádiratban indítványozták, hogy a Győri Járásbíróság börtönbüntetést szabjon ki, valamint a vádlottat a közügyektől és a járművezetéstől is tiltsa el.

A bíróság a vádemelés alapján a közeljövőben dönthet a férfi ügyében.

