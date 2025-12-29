Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin meghökkentő nyilatkozatot tett – részletek

Ezt látnia kell!

Őrült elmélet látott napvilágot a 3I/ATLAS-ról

drogos

Nem volt elég három: negyedszer is bedrogozva kapták el

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Van, aki sem a törvényből, sem a józan észből nem tanul. Egy győri férfi eltiltás hatálya alatt, kábítószertől bódult állapotban négyszer is volán mögé ült, a rendőrök pedig minden alkalommal elkapták a drogost.
Link másolása
Vágólapra másolva!
drogosBetépveügyészségvádiratsofőrellenőrzésbörtönrendőrség

A vádirat szerint a férfi 2023 júniusa és októbere között több alkalommal megszegte a jogerős tiltást. A drogos sofőr négyszer is volán mögé ült Győrben, és mindannyiszor kábítószertől bódult állapotban vezette a járművet – írja a Bors.

drogos
Indítványozták a visszaeső drogos börtönbüntetését
Fotó: Illusztráció/AFP

Visszaeső drogos sofőr a célkeresztben

A rendőrök mind a négy alkalommal igazoltatták, és minden esetben kábítószert találtak nála. A hatósági intézkedések ellenére nem hagyott fel a jogsértő magatartással, 

újra és újra veszélyeztetve a közlekedés többi résztvevőjét.

Az ügyészség kábítószer-birtoklás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg a férfit. A vádiratban indítványozták, hogy a Győri Járásbíróság börtönbüntetést szabjon ki, valamint a vádlottat a közügyektől és a járművezetéstől is tiltsa el.

A bíróság a vádemelés alapján a közeljövőben dönthet a férfi ügyében.

Szex mindhalálig: mindent bevallott a sorozatgyilkos nő a bíróságon - videó

Bűnösnek vallotta magát az ohiói szexragadozó, akit négy férfi halálával hoztak összefüggésbe. A sorozatgyilkos nő szex után túladagolta áldozatait, majd magukra hagyta őket. Részletek az Origón!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!