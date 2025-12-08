Szállást adott éjszakára a hajléktalannak, aki hálából brutálisan végzett vele

Borzasztó bűntényről számolt be a Bors, segíteni akart a későbbi áldozat, mégis brutálisan végeztek vele. Két drogos hajléktalannak adott szállást éjszakára. Az egyikük, aki nemrég szabadult a börtönből, a drog hatása alatt brutálisan végzett a vendéglátójával.

Fotó: Illusztráció (Pavel Danilyuk/Pexels)

Drogos hajléktalan gyilkolt a szer hatása alatt

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal a 32 éves gyilkossal szemben, aki különösen kegyetlen módon végzett egy emberrel, aki éjjelre befogadta őt az utcáról

– írja a Bors.

A gyilkos egy nappal a szabadulása után, 2024. március 19-én, a VIII. kerületben az utcán italozott a barátjával, amikor arra jött az egyikük ismerőse. Szóba elegyedtek vele, majd az ismerős felajánlotta a két hajléktalannak, hogy töltsék náluk az éjszakát. Mindhárman felmentek a későbbi áldozat lakásába, ahol kábítószert fogyasztottak.

Az éjszaka közepén a drog hatása alatt lévő vádlott egy tapétavágó késsel rátámadt a már alvó szállásadójukra, majd egy zsineggel megfojtotta az álmából felriadt és védekező jótevőjét. A gyilkos reggelig a lakásban maradt, majd az időközben felébredt barátjával közölte, álmában megölte a sértettet. Ezt követően sietve távozott a lakásból. A barátja értesítette a bűntényről a rendőrséget, akik másnap elfogták az alávaló gyilkost

– tájékoztatta a nyilvánosságot az ügyészség.

A Fővárosi Főügyészség az elfogott gyilkost különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg. Indítványukban életfogytig tartó fegyházbüntetésre tettek javaslatot azzal a kitétellel, hogy beismerő vallomás esetén a vádlott 25 év múlva kaphasson lehetőséget a feltételes szabadságra.

Az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte be a bűnösségét, így az ügyét januárban tárgyalják.

