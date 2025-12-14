Hírlevél
drogteszt

A drogteszt többet mondott ezer szónál is – Balatonon fogtak kábszereseket

49 perce
Olvasási idő: 2 perc
Balatonfűzfőn a főúton a járőrök megállítottak egy autót, ami látszólag csak a ködös esti fények között autózott, de a sofőr és utasa valószínűleg kávé helyett valami mást fogyasztott. A drogteszt rögtön piros lámpát villantott.
drogtesztfőútkábítószerdrogBalatonautógyanú

Balatonfűzfőn, a 71-es főút esti forgalmában a járőrök egy autót állítottak meg, és rövidesen felmerült a gyanú, hogy a vezető és utasa drogot fogyasztott – áll a Police.hu oldalán.

Nem sikerült kikerülniük a drogtesztet az autósoknak
Fotó: Police.hu

Bírság helyett drogteszt

Az ellenőrzés során gyanú merült fel arra, hogy a jármű vezetője, egy 27 éves balatonfüredi férfi, és 28 éves utasa kábítószert fogyasztottak. 

A rendőrök mindkettőjüket előállították, és a helyszíni drogteszt pozitív eredményt mutatott náluk.

A nyomozás során a két férfit kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

 

