A drogteszt többet mondott ezer szónál is – Balatonon fogtak kábszereseket

Balatonfűzfőn, a 71-es főút esti forgalmában a járőrök egy autót állítottak meg, és rövidesen felmerült a gyanú, hogy a vezető és utasa drogot fogyasztott – áll a Police.hu oldalán.

Nem sikerült kikerülniük a drogtesztet az autósoknak

Fotó: Police.hu

Bírság helyett drogteszt

Az ellenőrzés során gyanú merült fel arra, hogy a jármű vezetője, egy 27 éves balatonfüredi férfi, és 28 éves utasa kábítószert fogyasztottak.

A rendőrök mindkettőjüket előállították, és a helyszíni drogteszt pozitív eredményt mutatott náluk.

A nyomozás során a két férfit kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.