A drogteszt többet mondott ezer szónál is – Balatonon fogtak kábszereseket

Balatonfűzfőn a főúton a járőrök megállítottak egy autót, ami látszólag csak a ködös esti fények között autózott, de a sofőr és utasa valószínűleg kávé helyett valami mást fogyasztott. A drogteszt rögtön piros lámpát villantott.
Balatonfűzfőn, a 71-es főút esti forgalmában a járőrök egy autót állítottak meg, és rövidesen felmerült a gyanú, hogy a vezető és utasa drogot fogyasztott – áll a Police.hu oldalán.
Bírság helyett drogteszt
Az ellenőrzés során gyanú merült fel arra, hogy a jármű vezetője, egy 27 éves balatonfüredi férfi, és 28 éves utasa kábítószert fogyasztottak.
A rendőrök mindkettőjüket előállították, és a helyszíni drogteszt pozitív eredményt mutatott náluk.
A nyomozás során a két férfit kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
