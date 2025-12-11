Ez minden ejtőernyős rémálma: fennakadt a gép farokrészén az ugró – videó

Elképesztő jelenet bontakozott ki szeptember 20-án egy Cessna Caravan típusú repülőgépen, amely az ausztráliai Queensland államból emelkedett a magasba. A gépen egy pilóta és 17 ejtőernyős tartózkodott, akik egy tervezett 15 000 láb (kb. 4600 m) magasságban zajló ugrássorozatra indultak — számolt be róla az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal. Az egyik ejtőernyősnek az ugrás megkezdése előtt véletlenül kinyílt a tartalékernyője és az fennakadt a repülő farokrészén. A Cessna ezt követően a levegőben húzta magával az ejtőernyőst.

Az ejtőernyős kiugrott a gépből és azonnal fennakadt a Cessna vezérsíkján

Fotó: Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal

Így menekült meg az ejtőernyős

A döbbenetes videófelvételen az látható, hogy hiába akadt fenn a férfi a repülőgépen, abból többen is kiugrottak. A tapasztalt ejtőernyős ezt követően egy horogkés segítségével elvágta a tartalékernyő fonalait és kevesebb mint egy perc alatt kiszabadította magát, majd a levegőben kinyitotta a fő ejtőernyőjét. A férfi megúszta a kalandot kisebb vágásokkal és zúzódásokkal. Az ugrást szervező Far North Freefall Club (FNFF) levonta a tanulságot és ezt követően minden ugrót horogkéssel lát el és további képzésekkel biztonságosabbá teszik az ugrásokat.

