Rendőrök mentettek ki egy családot a dunaújvárosi lakástűzből

Mozgalmas estét hozott december 19-e Dunaújvárosban, amikor riasztás érkezett a rendőrséghez. A Hold utcában, egy négyemeletes társasház földszinti lakásában tűz ütött ki. A körzeti megbízottak perceken belül a helyszínen voltak, de amit ott találtak, az még őket is próbára tette, ugyanis akkor már az épületet sűrű, fekete füst töltötte meg és gyors életmentésre volt szükség – írta a Police.hu.

Sikeres életmentés volt a rendőri akció vége

Fotó: Police.hu

A két rendőr nem várt tovább a segítségre. Leszedték az ablakról a szúnyoghálót, majd beléptek a füsttel telített lakásba. Odabent egy idős házaspár és mozgásában korlátozott felnőtt gyermekük rekedt bent, akik önerőből már nem tudtak kijutni.

Az életmentés részletei

A rendőrök gyorsan és határozottan cselekedtek. Segítettek a családtagoknak elhagyni a lakást és biztonságos helyre kísérték őket. Az életmentés így szó szerint perceken múlt.

Nem sokkal később a tűzoltók is megérkeztek, és megkezdték az oltást, valamint az épület átvizsgálását. A mentők a család tagjait és a füstnek kitett rendőröket is kórházba szállították megfigyelésre, szerencsére mindenki időben megkapta a szükséges ellátást.

A hatóságok szerint a tűz keletkezése mögött nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

Egy héttel ezelőtt is riasztást kaptak a katasztrófavédelem munkatársai két különösen nagy tűzeset miatt, ott sajnos két ember életét már nem tudták megmenteni.