Kitüntették a rendőröket, akik csodát tettek szenteste napján Tatabányán

Szenteste napján riasztották a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait egy tatabányai lakáshoz, ahol a bejelentés szerint egy nő hangoskodott. A rendőrök a lakásba lépve látták meg, hogy a konyha padlója vérben úszik, a földön pedig egy eszméletlen nő fekszik. Az egyenruhások nyomban értesítették a mentőszolgálatot, és azonnal megkezdték az életmentést – írta meg a Kemma.hu, a Police.hu közleménye alapján.

Életmentés szenteste napján Tatabányán Fotó: Police.hu

A járőrök észlelték, hogy a nő jobb karjának könyökhajlatán lévő mély, erősen lüktető sebből élénkvörös vérzés indult, ezért felmerült az ütőér sérülésének gyanúja.

Megkezdték az azonnali életmentést

A két rendőr nem esett kétségbe, és nem is tétlenkedett: egyikük rögtön érszorítót helyezett fel a nő felkarjára, ezzel sikerült megállítani a vérzést. A sérült az életmentés során többször elvesztette az eszméletét, ezért az őrmesterek rendszeresen ellenőrizték az életfunkcióit, illetve megemelték a lábát, hogy stabilizálják az állapotát. A kiérkező mentőegységet részletesen tájékoztatták a történtekről, a nő állapotáról és az elvégzett beavatkozásokról, majd segítették a mentők munkáját.

Az ő érdemük, hogy a nő életben maradt

Az egészségügyi szakemberek szerint a rendőrök gyors helyzetfelismerése és határozott fellépése kulcsszerepet játszott abban, hogy a sérült életben maradt. Később kiderült, hogy a nő idegességében beleütött egy üvegajtóba, amely betört, és ennek szilánkjai okozták a súlyos vágást.

A sikeres életmentés után Boross Zoltán László r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben részesítette a beavatkozásban részt vevő rendőröket: Sipos Lázár Andor r. őrmestert, és Tánczos Máté r. őrmestert.

A kitüntetett rendőrök Fotó: Police.hu

