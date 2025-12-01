Elképesztő! Egy idegen bejárkál a harkányi házakba

Furcsa jelenség tartja izgalomban Harkány lakóit Baranya vármegyében: több helyi arról számolt be, hogy egy nő különböző ürügyekkel próbál bejutni házakba a településen. Információink szerint a lakosok már feljelentést is tettek ellene, mivel a besurranó korábban több alkalommal lopott, legutóbb pedig a helyi piacon érték tetten. A környéken egyre nagyobb a felháborodás, többen attól tartanak, hogy az elképesztő helyzet előbb-utóbb komolyabb következményekkel járhat, ha nem kerül pont az ügy végére.

Elképesztő események bontakoztak ki Harkányban és a történet még nem ért véget

Fotó: Facebook/Bama.hu

Egy nő arról számolt be a Bama.hu-nak, hogy szinte sokkot kapott, amikor arra ért haza, hogy egy másik, idegen nő áll a házában. A környéken sokan ismerik a nagyharsányi besurranót, akivel kapcsolatban

még a saját édesanyja is bejelentést tett a rendőrségen.

"Épp telefonon beszéltem a fiam osztályfőnökével, és hallottam egy női hangot. Megkértem az osztályfőnököt, hogy tartsa egy kicsit. Megláttam a hölgyet és mondtam neki, hogy ne haragudj, de te ki vagy és mit keresel a házamban?

Erre ő azt mondta, hogy szállást szeretne, egy szobát szeretne kivenni. Ezt követően azonnal ráparancsoltam, hogy hagyja el az otthonom, de nem akart kimenni.

Szócsatába kezdtünk, mondtam az osztályfőnöknek, hogy visszahívom, de le kell tennem, hogy hívhassam a rendőrséget. A rendőrség már tudott a nőről, többen is bejelentést tettek náluk miatta, de azt mondták, hogy nem tudnak vele mit csinálni, mert nem történt tettenérés. A Krisztina nevű hölgy jól tudja, hogy ezért nem ültethetik le, több házba is bement következmények nélkül" – mondta.

Tímea elmondása szerint az elmúlt napokban jelentősen megnőtt a forgalom a Siklós közelében működő szerszámboltjukban: sokan kifejezetten zárat és lakatot vásároltak. Úgy fogalmazott, a nő felbukkanása alapjaiban rúgta fel a környék megszokott mindennapjait.

Megkeresett egy férfi, miután nyilvánosságra hoztam az ügyet a közösségi médiában. Elmesélte, hogy hozzá nyáron ment be, július-augusztus környékén, de már volt olyan vásárlónk is, akihez lezárt ajtón keresztül jutott be. A rendőrség sajnos tehetetlen, azóta is szabadon járkál, rettegésben tartja az egész környéket, és ráadásul most van a lomtalanítás, amikor szintén gyanús alakok járnak-kelnek mindenfelé."

Újabb elképesztő fordulat, jelentkezett a nő anyja

Még a besurranó édesanyja is megtalálta a nőt.

Megkeresett a nő édesanyja, bocsánatot kért, mondta, hogy ne haragudjak. Én természetesen azt feleltem, hogy nem neki kellene bocsánatot kérni, nem ő jött be a lakásomba engedély nélkül. Elmondta, hogy már ő is feljelentette a lányát, aki szült három gyereket, akiket ő nevel. Otthagyta a gyerekeket az anyjának. Úgy tudott, hogy a lány rendszeresen fogyaszt kábítószert is. Az anyuka egyébként egy nagyon tisztességes hölgy. Nagyjából ez a helyzet, ilyen az én szerencsém. Poénosan meg is jegyeztem a családnak, hogy nekem nem kell kimennem a házból, mert a balhék házhoz jönnek."

– számolt be a nő.