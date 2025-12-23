Napokon át keresték a rejtélyesen eltűnt nőt, végre fény derülhet az igazságra

Egy középkorú nő önként hagyta el az otthonát. Egy üzletközpontba indult, ahonnan azonban nyomtalanul eltűnt, még telefonon sem lehetett elérni. Az eltűnést december 5-én jelezték a helyi rendőrségen, miután a 39 éves nő nem tért haza a székelyudvarhelyi Riverside bevásárlóközpontból – írja a Bors a Maszolt idézve.

Az eltűnése után pár nappal találták meg a nő holttestét

Fotó: Illusztráció/Getty Images

A nő rejtélyes eltűnése

Körözést adtak ki, és kiterjedt keresési akció indult az ügyben. A munkába bűnügyi nyomozók, önkéntes tűzoltók és civil szervezetek képviselői is bekapcsolódtak. Napokig próbáltak a nyomára bukkanni, végül hétfőn megtalálták a nő holttestét egy közeli település külterületén – közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. A helyszíni szemle során semmi sem utalt arra, hogy bántotta valaki, de arra sem, hogy mibe halhaltott bele.

Halála pontos okát igazságügyi orvosszakértői boncolás fogja tisztázni.

A portál információi szerint a nyomozók azt is megállapították, hogy az elhunyt nő már az eltűnését megelőző napon is elment valahová otthonról, ami utánegy másik városnál bukkantak rá. Az ügyben még tart a nyomozás, a hatóságok minden körülményt részletesen megvizsgálnak.

