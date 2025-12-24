A Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai Cserni Rékát keresik. A 18 éves lány december 13-án délután még egy budapesti iskolában tanult, ahonnan még látták elindulni, aztán eltűnt. Azóta nem tért haza, nem tudják, hol van, és telefonon sem elérhető. Már nagyon aggódik érte a családja a Bors szerint.

Eltűnt Cserni Réka 2025. december 13-án

Fotó: Police.hu

A rendőrök közzétették a fotóit és a személyleírását, hátha látja valahol, valaki és tud segíteni abban, hogy előkerüljön. Ezek alapján

Réka körülbelül 170 centi magas, sportos testalkatú, kék szemű, hosszú barna hajú. Tetoválása és anyajegye nincsen. Alkalmi jelleggel szemüveget visel. Nem tudni, milyen ruhában volt, amikor eltűnt.

A szentendrei rendőrök azt kérik, aki tud valamit azzal kapcsolatban, hol lehet a lány, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Eltűnt egy rokona? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.