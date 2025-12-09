Huszár Norbert Tamásnak még pénteken veszett nyoma, miután búcsúlevelet hagyott otthonában. A 30 éves pusztavámi férfit a rendőrség eltűnt személyként tartja nyilván és a hatóságok mindent megtesznek a felkutatásáért. Az eltűnése óta eltelt időben a család és az ismerősök sem adták fel a reményt, a hétvégén és a hét elején is folyamatosan átkutatták azokat a helyszíneket, ahol a férfi megfordulhatott – írta a Feol.hu.

"Eltűnt személy" plakátok borítják a várost

Fotó: feol.hu

Mindent átkutatnak az eltűnt férfi után

Huszár Norbert Tamás nővére, Erzsébet nyilatkozott: a család nem adja fel a reményt és azonnal megkezdték a keresést, miután a férfit pénteken utoljára a székesfehérvári buszállomásra tartó buszon látták.

Szombaton a buszállomást és Mórt járták körbe, vasárnap pedig civil szervezetek, kollégák és barátok is csatlakoztak a pusztavámi erdő átkutatásához, de eddig eredménytelenül. Hétfőn elkészültek a plakátok, melyeket a fontos helyszíneken – benzinkutakon, vasútállomásokon – is elhelyeztek.

A 30 éves, vékony, magas eltűnt férfi ismertetőjegyei:

Balestből származó hosszú heg a jobb combján.

Nagy barna anyajegy a lábszárán.

Eltűnésekor sötétkék hosszú kabátot viselt.

A család arra kéri a lakosokat, hogy aki látni véli Tamást, készítsen róla fotót a téves riasztások elkerülése végett és tartsa nyitva a szemét az elhagyatott épületeknél is.

A pusztavámi férfi keresése mellett egy újabb szívszorító eset borzolja a kedélyeket, ahol egy 17 éves lány tűnt el. A lánynak riasztó körülmények között veszett nyoma, mivel a hidegben csak köntösben és mamuszban látták utoljára.