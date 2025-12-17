Karácsonyi csoda: 17 év után előkerült az eltűnt családanya

Egy megrázó ügy zárult le a karácsony közeledtével: egy Piatra Neamț-i nőt, akit 17 éve eltűntként tartottak nyilván, a napokban Temesváron azonosítottak a határrendészek. Az áttörést a Neamț Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi nyomozóinak kitartó munkája tette lehetővé – közölte szombaton a román rendőrség a Maszol.ro cikke szerint.
Az anya és lánya több mint másfél évtized után történt találkozása az év egyik legmeghatóbb története – valódi karácsonyi csoda, amely a rendőrök fáradhatatlan munkájának és annak a reménynek köszönhető, amely egy pillanatra sem veszett el”
– tették hozzá a rendőrök.
Így került elő az eltűnt nő
A nő 2009-ben tűnt el, akkor, amikor a lánya 14 éves volt. Szerettei sosem adták fel a reményt, hogy egyszer rátalálnak. Az elmúlt években országszerte, de több európai uniós országban is keresték a hatóságok, míg végül december 9-én rátaláltak.
Amikor visszatért Romániába, a rendőrségi nyilvántartásokban körözött személyként jelent meg.
Kiderült, hogy eltűnése után Olaszországban telepedett le, de döntése okáról és eltűnése körülményeiről nem közöltek részleteket az érintettek személyiségi jogainak védelme érdekében, és a családról sem adtak ki információkat.
