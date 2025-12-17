Karácsonyi csoda: 17 év után előkerült az eltűnt családanya

Hírlevél
A temesvári határrendészek bukkantak rá arra a nőre, akit családja 17 évvel ezelőtt eltűntként jelentett be. A nő az elmúlt években Olaszországban élt, és amikor most hazatért, akkor derült ki, hogy a rendőrségi nyilvántartásokban továbbra is eltűntként és keresett személyként szerepel.
Egy megrázó ügy zárult le a karácsony közeledtével: egy Piatra Neamț-i nőt, akit 17 éve eltűntként tartottak nyilván, a napokban Temesváron azonosítottak a határrendészek. Az áttörést a Neamț Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi nyomozóinak kitartó munkája tette lehetővé – közölte szombaton a román rendőrség a Maszol.ro cikke szerint.

Karácsonyi csoda: 17 év után előkerült egy eltűnt nő
Karácsonyi csoda: 17 év után előkerült egy eltűnt nő (illusztráció)
Fotó: Unsplash/Maszol.ro

Az anya és lánya több mint másfél évtized után történt találkozása az év egyik legmeghatóbb története – valódi karácsonyi csoda, amely a rendőrök fáradhatatlan munkájának és annak a reménynek köszönhető, amely egy pillanatra sem veszett el” 

– tették hozzá a rendőrök.

Így került elő az eltűnt nő

A nő 2009-ben tűnt el, akkor, amikor a lánya 14 éves volt. Szerettei sosem adták fel a reményt, hogy egyszer rátalálnak. Az elmúlt években országszerte, de több európai uniós országban is keresték a hatóságok, míg végül december 9-én rátaláltak. 

Amikor visszatért Romániába, a rendőrségi nyilvántartásokban körözött személyként jelent meg.

Kiderült, hogy eltűnése után Olaszországban telepedett le, de döntése okáról és eltűnése körülményeiről nem közöltek részleteket az érintettek személyiségi jogainak védelme érdekében, és a családról sem adtak ki információkat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van Magyarországon, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

