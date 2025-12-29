Minden rendőr egy csabai édesanyát keresett

Áprilisban a békéscsabai rendőrök összehangolt akciót indítottak egy édesanya felkutatására, akinek nyoma veszett. Míg a körözési szakértő a technikai háttérben az eltűnt nő mobiltelefonjának cellainformációit elemezte, addig a járőregységek a terepet átfésülve keresték őt – írta a Beol.hu.

Eltűnt édes anyát a telefonja segítségével találták meg (Illusztráció)

Fotó: Getty Images

Eltűnt, de megkerült

A békéscsabai nőre egy sűrű, erdős területen találtak rá, miután a keresőcsapatok minden négyzetmétert, még a bokrok alját is szisztematikusan átvizsgálták. A magas aljnövényzet miatt a segítségre szoruló édesanya szinte teljesen láthatatlan volt messziről. A mentőegységek figyelmét először egy fa tövében hagyott kerékpár keltette fel, amely elvezette őket a közelben fekvő nőhöz.

Sajnos nem minden keresés zárul ilyen szerencsésen, hiszen míg a békéscsabai édesanyát sikerült időben kimenteni a sűrűből, addig a Pilisben egy férfi utáni kutatás tragikus fordulattal, a holttestének megtalálásával ért véget.