Nagy a baj! Eltűnt egy gyerek Budapesten

Egy eltűnt gyerekkel, a képen látható Tótika Mirabellával kapcsolatban körözést rendeltek el a budapesti rendőrök - olvasható a Police.hu oldalon. Ma, vagyis december 15-én reggel hagyta el a XVII. kerületben lévő otthonát, azóta senki sem tudja, hol van.

A rendőrség folyamatosan keresi a XVII. kerületből eltűnt kislányt

Fotó: Police.hu

Eltűnt a kislány

A rendőrök közzétették a személyleírását is, hátha látja valahol valaki. Eszerint Mirabella körülbelül 170 cm magas, hosszú, sötétbarnára festett haja és kék szeme van.

A hatóság kéri, hogy aki bármilyen információval tud szolgálni Mirabella hollétéről, jelezze azt névtelenül is a 0-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon vagy a 112-es segélyhívón, a nap bármely szakában.

