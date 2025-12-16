Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

Veszély!

Kitört a pánik Magyarországon, megérkezett a mutálódott szupervírus

eltűnt

Nagy a baj! Eltűnt egy gyerek Budapesten

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
December 15-én reggel nyoma veszett egy 15 éves lánynak a XVII. kerületben. Az eltűnt Mirabella után a rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűnttelefontanútótika mirabellakislányrendőrség

Egy eltűnt gyerekkel, a képen látható Tótika Mirabellával kapcsolatban körözést rendeltek el a budapesti rendőrök - olvasható a Police.hu oldalon. Ma, vagyis december 15-én reggel hagyta el a XVII. kerületben lévő otthonát, azóta senki sem tudja, hol van.

A rendőrség folyamatosan keresi a XVII. kerületből eltűnt kislányt
A rendőrség folyamatosan keresi a XVII. kerületből eltűnt kislányt
Fotó: Police.hu

Eltűnt a kislány 

A rendőrök közzétették a személyleírását is, hátha látja valahol valaki. Eszerint Mirabella körülbelül 170 cm magas, hosszú, sötétbarnára festett haja és kék szeme van. 

A hatóság kéri, hogy aki bármilyen információval tud szolgálni Mirabella hollétéről, jelezze azt névtelenül is a 0-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon vagy a 112-es segélyhívón, a nap bármely szakában.

Egy miskolci család kétségbeesetten próbálja megtalálni eltűnt rokonát, Tóth Sándort, aki hetekkel ezelőtt veszett nyoma. A keresés során váratlan fordulat történt: a lakásban egy holttestre bukkantak, aki szintén a család tagja volt. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!