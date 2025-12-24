Nagy a baj! Eltűnt egy népszerű ember Kispesten

Egy hete már, hogy nem ad magáról életjelet a képen látható Király László, aki december 16-án kedden reggel, 8 óra körül eltűnt a XIX. kerületi Batthyány utcai lakásából. Azóta sem családja, sem ismerősei nem tudnak róla. A rendőrség körözést adott ki, ismeretlen helyen lévő személyként tartják nyilván a Bors információi szerint.

Az eltűnt férfit a rendőrség is keresi - Fotó: Police.hu

Nyom nélkül eltűnt a szeretett gondnok

Kispesten, a környéken mindenki ismerte Lászlót, aki gondnokként dolgozott abban a házban, ahol élt. Minden jel arra utal, hogy az eltűnése reggelén is ellátta a szokásos feladatait.

Elment kihúzni a kukákat, és azóta nem láttuk"

– mondta a Borsnak az eltűnt férfi testvére, és azt is elárulta, hogy Lászlónak nem voltak olyan barátai vagy szokásai, amelyek magyarázatot adhatnának hirtelen eltűnésére.

Én nem tudok róla, hogy bárkihez ment volna. Ha lett volna ilyen, biztosan tudnék róla"

– tette hozzá.

Az eltűnés különösen aggasztja a rokonait, mivel László a munkája mellett fekvőbeteg édesanyjáról is gondoskodik. Ismerősei szerint szerető, megbízható ember, aki mindig becsületesen elvégzi a munkáját, senkivel sincs haragban, és minden helyzetben higgadt marad.

Nem olyan embernek ismerték meg, aki csak úgy elmegy, ez egyszerűen nem vall rá.

A budapesti rendőrök, akik mindenhol keresik, azt kérik, ha látja valahol a férfit, jelentkezzen, telefonáljon! Nagyon várja haza a családja karácsonyra.

