Kutyájával együtt tűnt el egy osztrák férfi Magyarországon

Az osztrák férfi december 5-én 23 órakor, egy barna színű Citroën Picasso gépkocsival távozott mosonmagyaróvári tartózkodási helyéről, a Cseresznye utcából. Amióta eltűnt nem adott életjelet magáról. Úgy tudni, hogy vele van a képen látható, Szindi nevű kutyája is – írta meg a Borsonline.hu.

Szindi nevű kutyáját is magával vitte, amikor eltűnt az osztrák férfi Fotó: Police.hu

Az eltűnt férfi személyleírása:

A 66 éves Lehner Stefan 176-180 cm magas, közepes testalkatú, haja rövidre van vágva. Eltűnésekor kék farmernadrágot, szürke pulóvert és khaki színű sportcipőt viselt.

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az eltűnt férfivel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon. Továbbá – névtelenség megőrzése mellett – bejelentést tehet az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

