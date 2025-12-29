A Pilis sűrű erdeje elnyelte: tragikusan ért véget az eltűnt férfi keresése

A Budapestről eltűnt férfi keresése napokig tartotta lázban az országot. Az eltűnt személy ügyében a rendőrség kérésére a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is bekapcsolódott a kutatásba, miután a férfi december 4-én otthonából távozott, és nem tért vissza – írta meg a Vaol.hu.

Holtan találták meg a Pilisben a december elején eltűnt férfit

Fotó: Facebook/Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO/Vaol.hu

A Pilisben találták meg holtan az eltűnt férfit

Az áttörés tizenegy nappal később következett be, amikor Szentendre külterületén egy magára hagyott járművet találtak. A rendőrséggel közösen ekkor kezdték meg a környék módszeres átfésülését, az utolsó ismert ponttól kiindulva.

A Pilis sűrű erdeje azonban nem könnyítette meg a dolgukat. A rossz időjárás, a nehéz terep és a jelentős időhátrány miatt a keresők napról napra egyre kisebb eséllyel bíztak a jó kimenetelben. A jól járható részeken keresőkutyák segítették a munkát, miközben a koordinációt végig a rendőrség irányította.

A gyanú végül beigazolódott. Az eltűnt férfit egy nehezen megközelíthető, sziklás területen találták meg a Pilis egyik eldugott részén. Az erdő mélyén már nem lehetett rajta segíteni, a kutatás tragikus véget ért.

Sajtóértesülések szerint a férfi otthonából először bevásárolni indult, majd egy budai edzőterembe tartott volna, oda azonban már nem érkezett meg. Útja végül a Pilis sötét, sűrű erdejében ért véget, ahol sokáig semmi nem adott választ az eltűnésére.

A Pilis erdeje ezúttal is csak napok múltán adta ki titkát – túl későn.

