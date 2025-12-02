A Maros-hídnál bukkantak az eltűnt Vajka Krisztina nyomára

Sokkolta a családját, hogy Vajka Krisztinának váratlanul nyoma veszett. Ahogy mi is megírtuk, az eltűnt nő után nagy erőkkel nyomoznak a rendőrök.

Nagy erőkkel nyomoz a rendőrség az eltűnt Vajka Krisztina után Fotó: Police.hu

Megtalálták a rejtélyes módon eltűnt 31 éves nő biciklijét

Krisztinát november 16-án látták utoljára a Lidl és a Maros között. Eltűnése napján a nő zöld kabátot, szürke színű felsőt, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt. A Bors úgy tudja,

Vajka Krisztina kerékpárját a Maros-hídnál találták meg.

Az információt az eltűnt nő egyik közeli rokona osztotta meg a Borssal. Azt mondta, arra felé nincsenek térfigyelő kamerák, így nehezebb lesz megtalálni a nőt, nem látják, merrefelé indult onnan Krisztina.

Krisztina korábban előfordult, hogy pár napra elment otthonról, de ilyen hosszú időre soha. Ezért is aggódunk ennyire"

- közölte, hozzátéve: az eltűnés előtt pár nappal még találkozott Krisztinával, és elmondása szerint a nő akkor már zavartnak tűnt.

Ezt tudni Vajka Krisztináról

163 cm magas,

vékony testalkatú,

vörösesbarna, hullámos, középhosszú hajú,

barna szemű.

A Makói Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható nő jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is

– írja a Police.hu.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.