Több mint egy hete keresnek egy mezőkeresztesi gyereket

A hatóságok nagy erőkkel, a lakosság segítségét kérve kutatnak egy fiatal után, akinek napok óta nyoma veszett. Már több mint egy hete, hogy eltűnt a fiú.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság munkatársai jelenleg is nagy erőkkel dolgoznak a 16 esztendős B. Róbert felkutatásán, akinek holléte napok óta bizonytalan. A fiatal fiú december 21-én hagyta el mezőkeresztesi otthonát, azóta azonban az eltűnt kamasz keresésére indított hatósági akciók még nem jártak sikerrel – írta a Borsonline.hu.

Eltűnt egy kamasz fiú, nagy erőkkel keresik
Eltűnt egy kamasz fiú, nagy erőkkel keresik
Fotó:  Police.hu 

Eltűnt kamasz nyomában a rendőrség

A 16 éves fiatal körülbelül 180 centiméter magas, atletikus testfelépítésű, hajszíne pedig a szőkésbarna árnyalatai közé sorolható.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható fiú hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Míg Mezőkeresztesen még bíznak a 16 éves fiú szerencsés előkerülésében, addig a Pilisben sajnos tragédiával zárult a kutatás, miután a mentőcsapatok már csak az eltűnt férfi holttestét találták meg az erdő mélyén.

 

