Búcsúlevelet hagyott, majd eltűnt Huszár Norbert – segítsen megtalálni

Norbertet utoljára pénteken, Pusztavámon látták, amikor felszállt a 15:40-kor Székesfehérvárra tartó autóbuszra. Családja értesítette a rendőrséget, akik felvették a 30 éves férfit az eltűnt személyek listájára és kiadták a körözést. Azt kérik, ha bárki látta, vagy tud a hollétéről, azonnal hívja a 112-t. Testvére könnyek közt nyilatkozta a Feol.hu-nak, hogy a búcsúlevél, amit hátrahagyott arra enged következtetni, hogy öngyilkosságra készülhet.
Testvére elmondása szerint Norbertre a munka miatti kimerültség mellett, régóta feldolgozatlan múltbeli sérelmek is nehezedtek.
Nehéz gyermekkora volt, én neveltem 12 éves kora óta. Hat éve külön élt, saját házat vett, voltak tervei, azonban egy régi szerelmi csalódást nem tudott feldolgozni"
– mondta a vármegyei portálnak a rokon.
Ezt viselte, amikor eltűnt
Eltűnése napján a 30 éves, magas, vékony testalkatú Huszár Norbert fekete farmernadrágot és hosszított, sötétkék orkánkabátot viselt.
Segítsen, aki tud, nagyon várják haza!
Sajnos bekövetkezett, amitől tartani lehetett: holtan találták meg az idős magyar férfit, akinek Szlovákiában veszett nyoma. Amint megírtuk, a 82 éves Haluska Tibor november 30-án Miskolcról indult el autójával megyaszói otthona felé. Útközben azonban eltévedt, és véletlenül átlépte a magyar-szlovák határt.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.