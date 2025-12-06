Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Huszár Norbert

Búcsúlevelet hagyott, majd eltűnt Huszár Norbert – segítsen megtalálni

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Öngyilkosságra készülhet a 30 éves pusztavámi férfi. Huszár Norbertet felvették az eltűnt személyek listájára, a családja és a rendőrség is a lakosság segítségét kéri.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Huszár Norberteltűnt személyszerelmi csalódásöngyikosságbúcsúlevélPusztavám

Norbertet utoljára pénteken, Pusztavámon látták, amikor felszállt a 15:40-kor Székesfehérvárra tartó autóbuszra. Családja értesítette a rendőrséget, akik felvették a 30 éves férfit az eltűnt személyek listájára és kiadták a körözést. Azt kérik, ha bárki látta, vagy tud a hollétéről, azonnal hívja a 112-t. Testvére könnyek közt nyilatkozta a Feol.hu-nak, hogy a búcsúlevél, amit hátrahagyott arra enged következtetni, hogy öngyilkosságra készülhet.

Eltűnt és öngyilkosságra készülhet a pusztavámi Huszár Norbert
Eltűnt és öngyilkosságra készülhet a pusztavámi Huszár Norbert
Fotó: Police.hu

Testvére elmondása szerint Norbertre a munka miatti kimerültség mellett, régóta feldolgozatlan múltbeli sérelmek is nehezedtek. 

​Nehéz gyermekkora volt, én neveltem 12 éves kora óta. Hat éve külön élt, saját házat vett, voltak tervei, azonban egy régi szerelmi csalódást nem tudott feldolgozni"

– mondta a vármegyei portálnak a rokon.

Ezt viselte, amikor eltűnt

Eltűnése napján a 30 éves, magas, vékony testalkatú Huszár Norbert fekete farmernadrágot és hosszított, sötétkék orkánkabátot viselt. 

Segítsen, aki tud, nagyon várják haza!

Sajnos bekövetkezett, amitől tartani lehetett: holtan találták meg az idős magyar férfit, akinek Szlovákiában veszett nyoma. Amint megírtuk, a 82 éves Haluska Tibor november 30-án Miskolcról indult el autójával megyaszói otthona felé. Útközben azonban eltévedt, és véletlenül átlépte a magyar-szlovák határt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!