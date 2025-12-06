Búcsúlevelet hagyott, majd eltűnt Huszár Norbert – segítsen megtalálni

Norbertet utoljára pénteken, Pusztavámon látták, amikor felszállt a 15:40-kor Székesfehérvárra tartó autóbuszra. Családja értesítette a rendőrséget, akik felvették a 30 éves férfit az eltűnt személyek listájára és kiadták a körözést. Azt kérik, ha bárki látta, vagy tud a hollétéről, azonnal hívja a 112-t. Testvére könnyek közt nyilatkozta a Feol.hu-nak, hogy a búcsúlevél, amit hátrahagyott arra enged következtetni, hogy öngyilkosságra készülhet.

Eltűnt és öngyilkosságra készülhet a pusztavámi Huszár Norbert

Fotó: Police.hu

Testvére elmondása szerint Norbertre a munka miatti kimerültség mellett, régóta feldolgozatlan múltbeli sérelmek is nehezedtek.

​Nehéz gyermekkora volt, én neveltem 12 éves kora óta. Hat éve külön élt, saját házat vett, voltak tervei, azonban egy régi szerelmi csalódást nem tudott feldolgozni"

– mondta a vármegyei portálnak a rokon.

Ezt viselte, amikor eltűnt

Eltűnése napján a 30 éves, magas, vékony testalkatú Huszár Norbert fekete farmernadrágot és hosszított, sötétkék orkánkabátot viselt.

Segítsen, aki tud, nagyon várják haza!

