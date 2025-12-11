Kettős tragédia érte a családot: Sándor eltűnt, otthonában pedig egy holttestet találtak

Egyszerre éli meg a gyászt és az aggódást a Miskolcon élő Patai Márk a családjával, hiszen egy héten belül két tragédia is érte őket. Apósa bátyjának, Tóth Sándornak rejtélyesen nyoma veszett, az eltűnt férfi nevelőapját pedig, akivel együtt lakott, holtan találták meg közös otthonukban. A megdöbbentő esetről a Borsonline.hu számolt be.

Az eltűnt férfi fotója Fotó: Bors

Az 56 éves Sándor, aki december 8-án tűnt el, Márkkal együtt dolgozott egy helyi gyárban. A rokon egy vidám, humoros embernek tartja, ezért sem érti, miért nem ad életjelet magáról. Eltűnése előtt két nappal még azt írta neki Messengeren, hogy főzőcskézik, és hogy szerelmes.

Meghalt az eltűnt férfi nevelőapja

Sándor 30 éve élt együtt a nevelőapjával, a 73 éves Györggyel. A két férfit december 10-én felkeresték otthonukban, de nem tudtak bejutni. Ekkor értesítették a hatóságokat.

Tűzoltókkal és rendőrökkel tudtunk bejutni, betörték az ajtót, és akkor derült ki, Sanyi apukája elhunyt, az orvosok szerint vagy agyvérzést kapott, vagy fulladásban hunyt el. Nem merült fel idegenkezűség, természetesen ment el, beteg volt"

– nyilatkozta a lapnak a férfi.

Kiderült, hogy Sándor iratok, pénz és lakáskulcs nélkül hagyta el az otthonát. Márk belegondolni sem mer, mennyire fog fájni neki, ha megtudja, hogy György nincs többé.

– Sanyi nagyon szerette az apukáját, ápolta őt, vigyázott rá, azóta, hogy Gyuri felesége 2007-ben elhunyt. Haláláig gyászolta őt, nehezen viselte az elvesztését. Depressziós volt, sosem ment ki a lakásból. Sanyi próbálta őt kirántani ebből az állapotából. Nagyon furcsa most ez az egész. Sosem fordult elő, hogy hosszabb időre egyedül hagyta volna – árulta el Márk.

Végül ezt üzente a lapon keresztül szeretett rokonának:

Sanyi! Nem tudom, mi ez az egész nálad. Jó lenne, ha minél előbb előkerülnél.”

