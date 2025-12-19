Felrobbantotta a netet az eltűnt kislány videóüzenete – videó

A 14 éves Blanka december 7-én Ceglédre utazott, ahová az édesapja vitte el autóval egy előre egyeztetett találkozóra. Abban maradtak, hogy később az visszamegy érte, de a kislány nem jelent meg a megbeszélt helyszínen, és onnantól kezdve megszakadt vele a kapcsolat. A mobiltelefonján kikapcsolta a helymeghatározást, és nyomtalanul eltűnt. Sem a családja, sem az ismerősei nem tudták, hová mehetett, keresni kezdték – írta meg a Blikk.

Eltűnt kislány küldött videót a szüleinek

Tíz nappal azután, hogy nyoma veszett, megjelent egy felvétel a közösségi médiában, amelyen Blanka látható.

Azt mondta, nem eltűnt, hanem megszökött otthonról,

mert elmondása szerint az édesanyja bántotta és az utcára küldte, édesapja pedig folyamatos nyomás alatt tartotta, és azzal fenyegette, hogy intézetbe adja.

Megdöbbentek az eltűnt lány szülei

A szülők határozottan visszautasították az állításait. Szerintük a kislányuk hazudott, és nem zárták ki, hogy valaki befolyásolta, kényszerítette a gyereküket a videó elkészítésére és nyilvánosságra hozatalára. A Blikk úgy tudja, az édesapja Törtel köztiszteletben álló, ismert barberszalonjának tulajdonosa.

Mindent megadtunk neki, boldog élete van, lovagol, kutyákat tartunk, azokat ő szokta kiállításokra, versenyekre vinni, divatosan öltözködhet, nyaralni jártunk. Érdemes megnézni a közösségi oldala képeit, Blanka egy mosolygós, csupa élet, csinos kislány, aki szeretetben nőtt fel, s él most is"

– mondta a férfi a lapnak.

A felvételt feltöltötték az Eltűnt emberekért-megoszthatod nevű Facebook-csoportba is, miután az édesapja ott is segítséget kért a megtalálásához. A videó alatt többen is megpróbálták megfejteni a rejtélyt, hogy miért mondta azt a kislány, amit mondott. Ők is azon gondolkodtak, hogy az a befogadó, szerető család, amit említ, a fiúja családja-e, kényszerítették-e a vallomásra, és igaz lehet-e az, amit állít. Erről az oldalról egyébként az is kiderül, hogy a gyerek ma már a szüleivel van.

