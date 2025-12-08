Horváth Leila december 8-án ismeretlen helyre távozott, a felkutatására tett intézkedések mostanáig nem vezettek eredményre. A törökszentmiklósi rendőrök a lakosság segítségét kérik az eltűnt 17 éves lány megtalálásában – olvasható a Police.hu oldalon.

Nem az évszaknak megfelelően volt felöltözve, amikor eltűnt Horváth Leila

Fotó: Police.hu

Ezt viselte, amikor eltűnt

Horváth Leila 167 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú. Eltűnésekor fekete melegítőnadrágot, karácsonyi mintás pizsamafelsőt, fehér alapon rózsaszín mintás köntöst és szobamamuszt viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lányt felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

