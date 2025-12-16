Kutyástul, autóstul tűnt el egy osztrák férfi Mosonmagyaróváron – képek

Tíz napja várja haza reményvesztetten magyar felesége az eltűnt, 65 éves Stefan Lehnert, aki december 5-én mosonmagyaróvári otthonukból indult el kutyájával és az autójával – írta meg a Blikk.hu.
Az asszony szeretné eltűnt férjét visszakapni
Két ország hatóságai és speciális mentőcsapatok is nagy erőkkel keresik a 65 éves Stefan Lehnert, akiről annyit tudni, hogy a kutyájával, Cindyvel és egy KHS-726 rendszámú, megkímélt állapotú Citroen Picassóval indult el, ám azóta semmilyen életjelet nem adott magáról, telefonja pedig elérhetetlenné vált.
Bár a Kárpát 4x4 és a Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat önkéntesei a környékbeli vizeket, erdőket és romos épületeket is átfésülték, sem a férfinak, sem az autónak nem akadtak a nyomára. A felesége, Etu szerint férje nem kalandvágyból maradt távol;
attól tart, hogy Stefan segítségre szorul, és nyelvtudás híján nem tud kommunikálni környezetével.
Az osztrák és a magyar rendőrség mellett autókereskedők is figyelik a járművet, abban bízva, hogy a keresett személy és az autó még együtt van.
Személyleírás:
- Név: Stefan Lehner (65 éves)
- Megjelenés: 180 cm magas, vékony alkatú, rövid hajú, hiányos fogazatú.
- Különös ismertetőjel: Bal karján több sebhely található.
- Ruházat: Farmer, pulóver, világos bőrcipő.
- Jármű: Citroen Picasso (Rendszám: KHS-726)
Amennyiben bármilyen információval rendelkezik Stefan Lehner tartózkodási helyéről, kérjük, azonnal értesítse a hatóságokat az alábbi elérhetőségeken:
- Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság: 06 96 215 433
- Segélyhívó központ: 112 (bármelyik rendőri egységnél tehető bejelentés)
