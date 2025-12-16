Kutyástul, autóstul tűnt el egy osztrák férfi Mosonmagyaróváron – képek

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy elkeseredett, magyar feleség várja haza osztrák férjét, aki kutyájával és autójával indult el otthonról. A magyar és az osztrák hatóságok is keresik a több napja eltűnt férfit, aki nyelvtudás híján kiszolgáltatott helyzetbe is kerülhetett.
Tíz napja várja haza reményvesztetten magyar felesége az eltűnt, 65 éves Stefan Lehnert, aki december 5-én mosonmagyaróvári otthonukból indult el kutyájával és az autójával – írta meg a Blikk.hu.

Kutyákkal keresik az eltűnt osztrák férfit
Fotó: Facebook

Az asszony szeretné eltűnt férjét visszakapni

Két ország hatóságai és speciális mentőcsapatok is nagy erőkkel keresik a 65 éves Stefan Lehnert, akiről annyit tudni, hogy a kutyájával, Cindyvel és egy KHS-726 rendszámú, megkímélt állapotú Citroen Picassóval indult el, ám azóta semmilyen életjelet nem adott magáról, telefonja pedig elérhetetlenné vált.

Ausztriában is keresik a férfit
Fotó: Facebook

Bár a Kárpát 4x4 és a Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat önkéntesei a környékbeli vizeket, erdőket és romos épületeket is átfésülték, sem a férfinak, sem az autónak nem akadtak a nyomára. A felesége, Etu szerint férje nem kalandvágyból maradt távol; 

attól tart, hogy Stefan segítségre szorul, és nyelvtudás híján nem tud kommunikálni környezetével.

 Az osztrák és a magyar rendőrség mellett autókereskedők is figyelik a járművet, abban bízva, hogy a keresett személy és az autó még együtt van.

Aggódva várja vissza felesége
Fotó: Fcaebook

Személyleírás:

  • Név: Stefan Lehner (65 éves)
  • Megjelenés: 180 cm magas, vékony alkatú, rövid hajú, hiányos fogazatú.
  • Különös ismertetőjel: Bal karján több sebhely található.
  • Ruházat: Farmer, pulóver, világos bőrcipő.
  • Jármű: Citroen Picasso (Rendszám: KHS-726)

Amennyiben bármilyen információval rendelkezik Stefan Lehner tartózkodási helyéről, kérjük, azonnal értesítse a hatóságokat az alábbi elérhetőségeken:

  • Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság: 06 96 215 433
  • Segélyhívó központ: 112 (bármelyik rendőri egységnél tehető bejelentés)

Míg Mosonmagyaróváron egy idős férfi és kutyája felkutatása zajlik megfeszített erőkkel, addig Tatabányán a gyors rendőri beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni egy tragédiát. Ott egy zavart nő az élete kockáztatásával a forgalmas úttestre tévedt, közvetlenül a száguldó járművek közé.

 

