Titokzatos telefonhívás után tűnt el a leszúrt magyar férfi Hollandiában

Szeptember óta nem adott életjelet magáról a 44 éves Weinber Antal Erik, akit az Egri Rendőrkapitányság a holland hatóságokkal közösen keres. A Rotterdamban dolgozó férfi rejtélyes körülmények között eltűnt, miután édesanyjának telefonon azt mondta, hogy valaki még a hazaindulása előtt késsel megszúrta a combját – írta a Heol.hu.

Fotó: Blikk

Furcsa telefonhívás után eltűnt a magyar férfi Hollandiában

Weinber Antal Erik szeptember 19-én tűnt el rejtélyes körülmények között és azóta nem ad magáról életjelet: sem a telefonját, sem a bankszámláját nem használta és nem kereste a kapcsolatot családjával.

A rendőrség a hollandiai tartózkodási helyén nem találta meg. A hatóságok egyelőre nem osztottak meg részleteket az aktív keresésről. Az eltűnt férfi édesanyja, – aki a késszúrásról szóló telefonhívás óta kétségbeesetten keresi fiát – abban bízik, hogy a férfi fényképe alapján valaki felismeri őt.

Kérik, hogy aki információval rendelkezik Weinber Antal Erik jelenlegi tartózkodási helyéről, hívja az Egri Rendőrkapitányságot, vagy tegyen bejelentést a rendőrség hivatalos elérhetőségein.

A hollandiai magyarok nem csak eltűnésükkel kerülnek a címlapokra. A napokban számoltunk be róla, hogy Hollandiában kapták el a Lakatos Márkkal összefüggésbe hozott ügy egyik gyanúsítottját. V. Ferenc ellen emberkereskedelem bűntett gyanúja miatt európai és nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben.