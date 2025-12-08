Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megjött az orosz válasz – emiatt van pánikban Brüsszel és Zelenszkij

Sport

Döntött a Liverpool a csapat sértett sztárjátékosáról

Weinber Antal Erik

Titokzatos telefonhívás után tűnt el a leszúrt magyar férfi Hollandiában

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egri Rendőrkapitányság hónapok óta keresi a Rotterdamban dolgozó Weinber Antal Eriket, miután szeptemberben azt mondta az édesanyjának, valaki késsel megszúrta a combján. A férfi azóta rejtélyes körülmények között eltűnt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Weinber Antal Erikédesanyaeltűnt férfiHollandiaszúráseltűntkeresésbankszámlaférfiéletjel

Szeptember óta nem adott életjelet magáról a 44 éves Weinber Antal Erik, akit az Egri Rendőrkapitányság a holland hatóságokkal közösen keres. A Rotterdamban dolgozó férfi rejtélyes körülmények között eltűnt, miután édesanyjának telefonon azt mondta, hogy valaki még a hazaindulása előtt késsel megszúrta a combját – írta a Heol.hu.

Eltűnt Weinber Antal Erik, miután felhívta édesanyját, hogy valaki combon szúrta
Eltűnt Weinber Antal Erik, miután felhívta édesanyját, hogy valaki combon szúrta
Fotó: Blikk 

Furcsa telefonhívás után eltűnt a magyar férfi Hollandiában

Weinber Antal Erik szeptember 19-én tűnt el rejtélyes körülmények között és azóta nem ad magáról életjelet: sem a telefonját, sem a bankszámláját nem használta és nem kereste a kapcsolatot családjával.

A rendőrség a hollandiai tartózkodási helyén nem találta meg. A hatóságok egyelőre nem osztottak meg részleteket az aktív keresésről. Az eltűnt férfi édesanyja, – aki a késszúrásról szóló telefonhívás óta kétségbeesetten keresi fiát – abban bízik, hogy a férfi fényképe alapján valaki felismeri őt.

Kérik, hogy aki információval rendelkezik Weinber Antal Erik jelenlegi tartózkodási helyéről, hívja az Egri Rendőrkapitányságot, vagy tegyen bejelentést a rendőrség hivatalos elérhetőségein.

A hollandiai magyarok nem csak eltűnésükkel kerülnek a címlapokra. A napokban számoltunk be róla, hogy Hollandiában kapták el a Lakatos Márkkal összefüggésbe hozott ügy egyik gyanúsítottját. V. Ferenc ellen emberkereskedelem bűntett gyanúja miatt európai és nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!