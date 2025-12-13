Döbbenetes új információk a Hollandiában leszúrt, majd eltűnt magyar férfiról

Az Origo is megírta, hogy szeptember 19-e óta nem adott életjelet magáról a 44 éves Weinber Antal Erik, akit az Egri Rendőrkapitányság a holland hatóságokkal közösen keresett. A Rotterdamban egy mirelitüzemben dolgozó férfi rejtélyes körülmények között eltűnt, miután édesanyjának telefonon azt mondta, hogy valaki még a hazaindulása előtt késsel megszúrta a combját. A kétségbeesett asszonyt most arról tájékoztatták, hogy a fiát már nem keresik, mert állítólag Hollandiában igazoltatták őt. Erik körözését le is vették a rendőrség honlapjáról – számolt be a Blikk.hu.

Egyre több a rejtély – megtalálták, de még sincs meg a Hollandiában eltűnt Weinber Antal Erik Fotó: Blikk

– Az ügyfélkapumra kaptam egy értesítést az Egri Rendőrkapitányságtól arról, hogy Hollandiában december 3-án igazoltatták a fiamat – árulta el a Blikknek Weinberné Jacsmanik Judit, aki hónapok óta keresi gyermekét.

A nő szerint szerint ellophatták az eltűnt Erik iratait

Miután az anya bejelentette fia eltűnését, a rendőrök Hollandiában is kerestették őt. A december 3-ai igazoltatás során azonban kiderült, hogy Eriknek kutya baja, jó egészségi állapotban van, ám a tartózkodási helyét nem akarja megadni.

Ezek alapján leállították Erik keresését, a körözését is levették. Én azonban nem akarom elhinni, hogy a fiam nem akar kapcsolatba lépni velem. Megjegyzem, mi van, ha igazat mondott nekem a lakótársa, és ellopták Erik iratait, valamint a kerékpárját, és valaki az ő irataival igazolta magát”

– vetette fel az édesanya, aki a döbbenetes új fejlemény óta még nyugtalanabb és még inkább aggódik a fiáért. A lapnak azt is kifejtette, hogy továbbra is rengeteg kérdése van, de úgy látja, hogy a hatóságok lezártnak tekintik az ügyet.

