Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna brutális csapást mért Oroszországra - videón a pusztítás

Gyász

Meghalt a Ponyvaregény sztárja 

weinber antal erik

Döbbenetes új információk a Hollandiában leszúrt, majd eltűnt magyar férfiról

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Édesanyja mellett a holland és a magyar rendőrség is hónapok óta kereste a Rotterdamban dolgozó Weinber Antal Eriket. Most azonban arról tájékoztatták az asszonyt, hogy leállították az eltűnt fia utáni kutatást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
weinber antal erikédesanyahollandiarotterdambanrendőri igazoltatáseltűnt

Az Origo is megírta, hogy szeptember 19-e óta nem adott életjelet magáról a 44 éves Weinber Antal Erik, akit az Egri Rendőrkapitányság a holland hatóságokkal közösen keresett. A Rotterdamban egy mirelitüzemben dolgozó férfi rejtélyes körülmények között eltűnt, miután édesanyjának telefonon azt mondta, hogy valaki még a hazaindulása előtt késsel megszúrta a combját. A kétségbeesett asszonyt most arról tájékoztatták, hogy a fiát már nem keresik, mert állítólag Hollandiában igazoltatták őt. Erik körözését le is vették a rendőrség honlapjáról – számolt be a Blikk.hu.

megtalálták, de még sincs meg a Hollandiában eltűnt Weinber Antal Erik
Egyre több a rejtély – megtalálták, de még sincs meg a Hollandiában eltűnt Weinber Antal Erik Fotó: Blikk

– Az ügyfélkapumra kaptam egy értesítést az Egri Rendőrkapitányságtól arról, hogy Hollandiában december 3-án igazoltatták a fiamat – árulta el a Blikknek Weinberné Jacsmanik Judit, aki hónapok óta keresi gyermekét.

A nő szerint szerint ellophatták az eltűnt Erik iratait

Miután az anya bejelentette fia eltűnését, a rendőrök Hollandiában is kerestették őt. A december 3-ai igazoltatás során azonban kiderült, hogy Eriknek kutya baja, jó egészségi állapotban van, ám a tartózkodási helyét nem akarja megadni.

Ezek alapján leállították Erik keresését, a körözését is levették. Én azonban nem akarom elhinni, hogy a fiam nem akar kapcsolatba lépni velem. Megjegyzem, mi van, ha igazat mondott nekem a lakótársa, és ellopták Erik iratait, valamint a kerékpárját, és valaki az ő irataival igazolta magát”

 – vetette fel az édesanya, aki a döbbenetes új fejlemény óta még nyugtalanabb és még inkább aggódik a fiáért. A lapnak azt is kifejtette, hogy továbbra is rengeteg kérdése van, de úgy látja, hogy a hatóságok lezártnak tekintik az ügyet.

A napokban írtunk róla, hogy nyomtalanul eltűnt a miskolci Tóth Sándor, ám ami még meglepőbb, hogy keresésekor a lakásában egy holttestre bukkantak. Az áldozat szintén családtag volt. Bővebben a családot ért kettős tragédiáról itt olvashat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!