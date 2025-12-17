Ez szörnyű: eltűnt másfél éves kislányt keres a rendőrség

A rendőrség nagy erőkkel keresi az angyalarcú másfél éves Horváth Delina Fortunát. Az eltűnt kislány fotóját a Haon.hu is közzétette.

Az eltűnt másfél éves Horváh Delina Fortuna megtalálása érdekében a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Fotó: Police.hu/Haon-hu

Eltűnt Horváth Delina Fortuna

A gyermeknek 2025. december 16-án veszett nyoma, és a hatóságok szerint nem kizárt, hogy Hajdú-Bihar vármegyében is felbukkanhat. A rendőrség honlapján közzétett körözés szerint a kislány 2024. június 28-án született Budapesten, eltűnését pedig a Budapesti XXI. Kerületi Rendőrkapitányság rendelte el. Az ügy rendkívül súlyos, ezért a rendőrség a lakosság segítségét kéri a gyermek mielőbbi megtalálásához.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri

A hatóság arra kéri az állampolgárokat, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható kislány tartózkodási helyéről, vagy tudomása van eltűnésének körülményeiről, az haladéktalanul jelentkezzen.

Bejelentést lehet tenni személyesen a Budapesti XXI. Kerületi Rendőrkapitányságon (1211 Budapest, Szent Imre tér 23.), továbbá telefonon a 06-1-427-4600-as számon, a nap 24 órájában hívható Telefontanú zöldszámon: 06-80-555-111, illetve a 112-es központi segélyhívón.

