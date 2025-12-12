Nagy erőkkel keresi a rendőrség a gyermekotthonból eltűnt 16 éves lányt

A Teol.hu tájékoztatása szerint újabb fiatalnak veszett nyoma egy szekszárdi gyermekotthonból. Az eltűnt lány, Kovács Kata Ingrid, 16 éves, 2025. november 8-án távozott engedély nélkül ismeretlen helyre.

Eltűnt a 16 éves Kovács Kata Ingrid, aki látta, tegyen bejelentést a rendőrségen

Fotó: Police.hu

Az eltűnt lány személyleírása

Kovács Kata Ingrid 16 éves, nagyon vékony testalkatú, 152 cm magas. Haja félhosszú, barna, a szeme színe kék. Arról nem rendelkezünk információkkal, hogy az eltűnésekor milyen ruhát viselt.

A Tamási Rendőrkapitányság mindenkit arra kér, hogy aki a képen látható lány tartózkodási helyéről bármilyen információkkal rendelkezik, jelentkezzen személyesen a 7090 Tamási, Kossuth tér 3-4-es szám alatt, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, vagy a 107-es, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Nagy erőkkel keresik Horváth Leila törökszentmiklósi lakost is. A 17 éves lány december 8-án eltűnt, azóta senki nem tudja, hogy hol lehet. Részletesebb információkat a lányról ide kattintva olvashat!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

