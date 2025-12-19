Négy hónapos babájával együtt eltűnt az édesanya – egy kétéves kisfiút is keresnek

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága körözést adott ki Balogová Izabela és kisfia, Szabó Ferenc Zoltán eltűnése miatt. A 29 éves szlovák állampolgárságú nő és 4 hónapos gyermeke december 17-én dél körül távozott csepeli otthonából ismeretlen helyre, azóta nem adtak életjelet magukról, tartózkodási helyük ismeretlen – írja a Police.hu.

December 17-én eltűnt a 29 éves nő és 4 hónapos kisfia Fotó: Police.hu

Ezt viselték, amikor eltűntek

Balogová Izabela körülbelül 170 centiméter magas, barna szemű. Eltűnésekor zöld színű, szőrmés kapucnis dzsekit, sötétkék, kapucnis pulóvert, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt. Az édesanya egy fekete babakocsiban vitte magával a kisfiút, akin eltűnésekor sötétkék, szőrmés overál és macis sapka volt.

Nyoma veszett a 2 éves Farkas Marcellnek is

A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a kétéves Farkas Marcellt, akiről december 17. óta nem tudni, hogy hol lehet. A fehérgyarmati születésű kisfiú eltűnésekor viselt ruházatáról és személyleírásáról nem áll rendelkezésre pontosabb információ.

Ugyanaznap veszett nyoma a 2 éves Farkas Marcellnek is Fotó: Police.hu

Értesítse a hatóságot, ha látta őket!

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható eltűnt nő és gyermeke, vagy a 2 éves kisfiú tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett is tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon.