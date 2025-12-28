Hírlevél
Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij-találkozó időpontját

stefan lehner

Két hét után megtalálták a kutyájával Mosonmagyaróvárról eltűnt osztrák férfit

Számos eredménytelen keresés után szombaton megtalálták Stefan Lehnert. Az oszták férfi mosonmagyaróvári otthonából távozott ismeretlen helyre december közepén, az eltűnt nyugdíjast szombaton holtan találták meg vadászok Lébénynél.
December közepén mosonmagyaróvári otthonából elindult kutyájával Stefan Lehner, és azóta sem tért vissza. A férfi beült Citroen Picassójába, és ismeretlen helyre távozott. Osztrák és magyar kutatócsapatok is próbálták kideríteni, hogy mi történt az eltűnt nyugdíjassal, mindhiába. Egészen szombatig nem hozott eredményt a keresés.

A Kulcsár Kutató Mentőkutyás Szolgálat kutyákkal kereste az eltűnt osztrák férfit
A Kulcsár Kutató Mentőkutyás Szolgálat kutyákkal kereste az eltűnt osztrák férfit
Fotó: Facebook

Megtalálták az eltűnt férfit

A férfi holttestét Lébényhez közel vadászok találták meg, már nem lehetett segíteni rajta írta a Kisalföld.hu. A hírt a Kulcsár Kutató Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány tette közzé Facebookon.

 

