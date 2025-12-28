Két hét után megtalálták a kutyájával Mosonmagyaróvárról eltűnt osztrák férfit

December közepén mosonmagyaróvári otthonából elindult kutyájával Stefan Lehner, és azóta sem tért vissza. A férfi beült Citroen Picassójába, és ismeretlen helyre távozott. Osztrák és magyar kutatócsapatok is próbálták kideríteni, hogy mi történt az eltűnt nyugdíjassal, mindhiába. Egészen szombatig nem hozott eredményt a keresés.

A Kulcsár Kutató Mentőkutyás Szolgálat kutyákkal kereste az eltűnt osztrák férfit

Fotó: Facebook

Megtalálták az eltűnt férfit

A férfi holttestét Lébényhez közel vadászok találták meg, már nem lehetett segíteni rajta – írta a Kisalföld.hu. A hírt a Kulcsár Kutató Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány tette közzé Facebookon.