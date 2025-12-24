Hírlevél
eltűnt

Szenteste ünnepli a születésnapját a több mint egy éve eltűnt pécsi kislány, Boglárka

December 24-én lesz 17 éves a pécsi születésű Seres Boglárka Vivien. Az eltűnt fiatal lány utáni keresést 2024. november 14-én kezdték meg.
Már több mint egy éve, hogy eltűnt Seres Boglárka Vivien. A 2008. december 24-én, Pécsen született lány éppen ma, szenteste napján lesz 17 éves. Eltűnésével kapcsolatban a Szigetvári Rendőrkapitányság nyomoz, keresését 2024. november 14-én kezdték el – írta a Bama.hu.

Szenteste ünnepli a 17. születésnapját a több mint egy éve eltűnt Boglárka
Szenteste ünnepli a 17. születésnapját a több mint egy éve eltűnt Boglárka Fotó: Police.hu

Az eltűnt fiatal személyleírása:

  • Testmagassága: 156–160 cm
  • Haja: barna, hátig érő
  • Szeme: barna
  • Arca: kerek
  • Fogazata: természetes

Ruházata eltűnésekor:

  • Fekete farmer nadrág
  • Sportcipő
  • Fekete kabát

A rendőrség kéri, hogy aki látta Seres Boglárka Vivient, illetve bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, azonnal jelezze a Szigetvári Rendőrkapitányság felé +36/72/504-400, vagy tárcsázza a 112-es segélyhívó vonalat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

