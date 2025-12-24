Szenteste ünnepli a születésnapját a több mint egy éve eltűnt pécsi kislány, Boglárka

Már több mint egy éve, hogy eltűnt Seres Boglárka Vivien. A 2008. december 24-én, Pécsen született lány éppen ma, szenteste napján lesz 17 éves. Eltűnésével kapcsolatban a Szigetvári Rendőrkapitányság nyomoz, keresését 2024. november 14-én kezdték el – írta a Bama.hu.

Szenteste ünnepli a 17. születésnapját a több mint egy éve eltűnt Boglárka Fotó: Police.hu

Az eltűnt fiatal személyleírása:

Testmagassága: 156–160 cm

Haja: barna, hátig érő

Szeme: barna

Arca: kerek

Fogazata: természetes

Ruházata eltűnésekor:

Fekete farmer nadrág

Sportcipő

Fekete kabát

A rendőrség kéri, hogy aki látta Seres Boglárka Vivient, illetve bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, azonnal jelezze a Szigetvári Rendőrkapitányság felé +36/72/504-400, vagy tárcsázza a 112-es segélyhívó vonalat.