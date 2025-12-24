Szenteste ünnepli a születésnapját a több mint egy éve eltűnt pécsi kislány, Boglárka

Már több mint egy éve, hogy eltűnt Seres Boglárka Vivien. A 2008. december 24-én, Pécsen született lány éppen ma, szenteste napján lesz 17 éves. Eltűnésével kapcsolatban a Szigetvári Rendőrkapitányság nyomoz, keresését 2024. november 14-én kezdték el – írta a Bama.hu.
Az eltűnt fiatal személyleírása:
- Testmagassága: 156–160 cm
- Haja: barna, hátig érő
- Szeme: barna
- Arca: kerek
- Fogazata: természetes
Ruházata eltűnésekor:
- Fekete farmer nadrág
- Sportcipő
- Fekete kabát
A rendőrség kéri, hogy aki látta Seres Boglárka Vivient, illetve bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, azonnal jelezze a Szigetvári Rendőrkapitányság felé +36/72/504-400, vagy tárcsázza a 112-es segélyhívó vonalat.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.