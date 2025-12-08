Rejtélyes módon tűnt el a budapesti férfi, családja kétségbeesetten keresi

Egy budapesti család napok óta aggódva keresi a 47 éves Rozgonyi Andrást, aki december 4-én szürke Peugeot 206 típusú autójával indult bevásárolni, majd edzeni. Sajnos sem a boltba, sem a fitneszterembe nem érkezett meg és az autójáról sincs semmi hír. Az eltűnt személyt azóta is keresi a rendőrség – írta az Index.

Az eltűnt személyt napok óta keresik

Fotó: Police.hu

Az eltűnt személyről semmilyen életjel nincs

A XII. kerületi rendőrség hivatalosan is körözést adott ki a férfi miatt. A hatóság minden apró információt fontosnak tart és arra kérik a lakosságot, hogy aki akár a férfit, akár az autót látta az azonnal jelentkezzen a 107-es vagy a 112-es segélyhívón vagy a Telefontanú díjmentesen hívható 0680-555-111 telefonszámán.

