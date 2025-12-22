Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A kormány betartotta ígéretét – átadták az M4-es autópálya újabb szakaszát

Ezt tudnia kell!

Figyelmeztetés: itt az adenovírus, ami gyorsan terjed és nem kezelhető gyógyszerrel

eltűnt

Eltűnt személy: leszakadt a szőrme a kapucnijáról, homlokán Y-alakú heg

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jászai-Kocsis Vivien Beátáról december közepe óta semmilyen hír nem érkezett. A Budapesten eltűnt 30 éves nőt a rendőrség jelenleg is keresi, és azt kérik, aki bármilyen információval rendelkezik, az azonnal jelezze.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűntkeresésrendőrség

Eltűnt egy 30 éves nő Budapesten, a hatóságok pedig most a lakosság segítségét kérik az ügy mielőbbi tisztázásához. Jászai-Kocsis Vivien Beáta 2025. december 18-án hagyta el tartózkodási helyét, azóta azonban sem családtagjai, sem ismerősei nem tudnak róla semmit – írta a Police.hu.

Keresi a rendőrség az eltűnt nőt
Keresi a rendőrség az eltűnt nőt
Fotó: Police.hu

Az eltűnés körülményeit jelenleg a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága vizsgálja. A rendőrök nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy mielőbb a nő nyomára bukkanjanak, de ehhez a nyilvánosság segítsége is kulcsfontosságú lehet.

Az eltűnt személy leírása

A keresett nő körülbelül 171–175 centiméter magas, barna hajú, kék szemű. Eltűnésekor fekete, szőrmés kapucnival ellátott téli pufikabátot viselt, fekete farmernadrággal és világos, mustársárga sportcipővel. Fontos ismertetőjele, hogy kabátjának kapucniján a szőrme részben hiányzik, valamint a homlokán egy jól kivehető, „Y” alakú heg látható.

A rendőrség arra kér mindenkit, aki látta őt, vagy bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzen. Bejelentés névtelenül is tehető a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón.

A fehérgyarmati rendőrség továbbra is keresi azt a nőt, aki babájával tűnt el. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!