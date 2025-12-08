Egy hónapja veszett nyoma a 12 éves gyereknek – mintha a föld nyelte volna el

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Kocsis Erik Rajmond felkutatásához. A 12 éves, kiskunhalasi születésű fiú már egy hónapja, hogy eltűnt. A hatóságok egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket az eltűnés körülményeiről. A keresés azonban folyamatosan tart, a rendőrök minden bejelentést azonnal kivizsgálnak – írta a Baon.hu.

Az eltűnt fiút már egy hónapja keresik

Fotó: police.hu

Eltűnt gyereket keres a rendőrség

A körözési eljárást a Bajai Rendőrkapitányság rendelte el és folytatja le; a kapitányság a 6500 Baja, Köztársaság tér 3. szám alatti épületben található, és a +36 (79) 540-100-as telefonszámon fogadja a bejelentéseket.

A rendőrség arra kér mindenkit, aki látta a fiút, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, haladéktalanul jelezze azt a hatóságoknak.

A bejelentés név nélkül is megtehető, a rendőrség pedig a nap 24 órájában elérhető. Minden apró részlet számít, és akár egyetlen észrevétel is döntő lehet Erik megtalálásában.

Az Egri Rendőrkapitányság továbbra is keresi a Rotterdamban dolgozó Weinber Antal Eriket, akinek azután veszett nyoma, hogy szeptemberben arról tájékoztatta édesanyját: egy ismeretlen késsel megsebesítette a combján. Részletek az Origo.hu oldalán.