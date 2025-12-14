Ilyen túlerő utoljára Mohácsnál volt – egy fiatal embercsempész minden határt átlépett

Dobálás, szúró-vágóeszközök, fenyegetések – egy évvel ezelőtt hat határvadász állította meg azt a több mint száz fős, agresszívan fellépő csoportot a szerb–magyar határnál, amely az embercsempészet eszközeként próbált áttörni. A határvadászoknak sikerült kezelniük a helyzetet, még a sokszoros túlerő ellenére is. A Hír Tv Riasztás című műsorában Hideg Attila határvadász idézte fel a történteket, és beszélt arról is, mi történik azokkal az illegális határsértőkkel, akiket elfognak.

A fiatal embercsempész nem tudta, hogy illegális bizniszbe szervezték be

Fotó: HírTV Riasztás

Embercsempész hálózatba sodródott a fiatal

A műsor azonban nemcsak a határnál szolgálatot teljesítők oldalát mutatja meg. Megszólal az az iraki embercsempész is, aki 2022 novemberében riasztófegyverrel lőtt a rendőrökre. A férfi azt állítja: nem tudta, hogy amit tesz, illegális, és kényszer hatása alatt cselekedett.

Azt mondták neki, ha nem lő, megölik a családját. A börtönben megtanult magyarul, így interjúját már ezen a nyelven adta, és bocsánatot kért a magyar emberektől.

Az interjú során részletesen beszél arról, hogyan működik egy szervezett embercsempész-hálózat, kik állnak a hierarchia tetején, és miért a kisemberek buknak el leggyakrabban. A megbánás azonban nem mentesít: a férfi súlyos börtönévekre számíthat, rossz döntései árát fiatalsága legszebb éveivel fizeti meg.

Hogy egy rossz döntés hogyan sodorhat valakit az elkövetői oldalra, és mi marad utána a megbánásból, azt az interjúban tudja megtekinteni: